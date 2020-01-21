　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今晨8.3度回暖到除夕！初一變天　吳德榮曝下波過年冷空氣：挑戰入冬最強

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨全台冷颼颼，西半部低溫約10、11度。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

12縣市「低溫特報」！中央氣象局預報員官欣平表示，今天（21日）開始到除夕（24日）回溫，初一（25日）鋒面逐漸接近，天氣開始有變化，水氣慢慢增加，初三（27日）、初四（28日）全台天氣不穩定，都有下雨機率。氣象專家吳德榮提醒，初五（29日）有強冷空氣南下，模式模擬這波冷空氣有機率挑戰入冬以來最強。

氣象局今晨對12縣市發布低溫特報，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市今晨至上午有10度以下氣溫發生的機率。

請繼續往下閱讀...

官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今清晨仍偏涼冷，西半部低溫約10、11度，自動測站最低溫出現在苗栗大河的8.3度，局屬測站則是淡水的10.7度；白天高溫會比20日更高一些，北部、東北部約23到25度，中南部約26到28度，東部、東南部約23、24度。

官欣平說，今冷空氣逐漸減弱，到初一上半天各地大致為多雲到晴，僅東半部有小範圍的局部短暫雨；今到除夕也是回溫過程，北部、東北部最高溫可來到約26、27度。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

官欣平表示，初一鋒面逐漸接近通過，天氣開始有變化，下半天起水氣慢慢增加，且東北季風增強，北部、東半部有局部短暫雨；初二（26日）中南部也有零星短暫雨；初三起華南雲雨區東移，初三、初四全台天氣比較不穩定，都有下雨機會，但仍以北東影響較大。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周三至除夕台灣在暖空氣內，各地大多晴朗穩定，天氣逐日回暖，白天舒適至微熱、早晚涼，中南部晨間易起霧，僅東半部偶有零星短暫降雨的機率。

吳德榮指出，初一仍在暖空氣內、水氣增多，外島及西半部易起霧；初二、初三東北季風影響，冷空氣不強，雲多降雨的地區轉涼，早晚低溫變化不大，各地區平地最低溫約仍在15、16度左右；初二迎風面有局部雨，其他地區亦有局部短暫雨的機率。

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮提醒，初三、初四雲層增厚，降雨範圍逐漸擴大至全台，有較大雨勢，初四逐漸轉冷；初五「強」冷空氣南下，明顯轉冷，初六氣溫續降，模式模擬這波冷空氣有機率挑戰入冬以來最強，但由於理論上的限制，愈到春節末期不確定性愈大，應持續觀察最新資料。

對此，官欣平說，如果預報超過7天，模式要看比較概略性的，的確模式有這樣指出，也不排除會有強冷空氣，但還要持續觀察，「等時間近一點再抓比較穩。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
台中活春宮「男主角身分」曝光！拉長髮裸妹野戰　太太氣炸急求饒
雞排妹：做到睡著！網紅挑戰「一夜七次郎」...釣出女神驚人發
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今晨8.3度回暖到除夕！初一變天　吳德榮曝下波過年冷空氣：挑戰入冬最強

拿育兒津貼買2萬《天堂M》帳號　他一攤開存摺…網淚全滴下來了狂勸

春節天氣出爐！一張圖看「三階段變天」　初一起全台濕涼雨6天

反對中彰投用肺發電全被塑膠！新增不汰舊...盧秀燕：不能接受

沈浸式星空體驗、桌遊、兒童探索　台中歌劇院走春限定活動！

中火新機組環評「有條件」通過！環團狂吵...中彰投喊對鄉親無法交代

星宇航空貴賓室開箱！免排隊能吃人氣「阜杭豆漿」　全區免費Wi-Fi

史上最神秘法老王來台！「圖坦卡門」陵墓還原特展　宛如古墓探險

【多益時事通】鼠年行大運！來學生肖、年夜飯的英文怎麼說

長榮除夕夜推「機上年菜」！菜色曝光　限定3天還送Kitty紅包袋

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

法拉利姐+吃屎哥中壢開飲料店　高歌「給你吃屎！」引警關注

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

迪化街牛軋糖23條要1100元！　公定價「一斤660元」老闆：利潤低

親解家庭問題！別折斷孩子翅膀　嚴厲責備源於「父母本身的自卑」

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

童話般愛情！《睡美人》主角變自己 他接鑽戒跪地求婚...女友驚喜淚崩

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

今晨8.3度回暖到除夕！初一變天　吳德榮曝下波過年冷空氣：挑戰入冬最強

拿育兒津貼買2萬《天堂M》帳號　他一攤開存摺…網淚全滴下來了狂勸

春節天氣出爐！一張圖看「三階段變天」　初一起全台濕涼雨6天

反對中彰投用肺發電全被塑膠！新增不汰舊...盧秀燕：不能接受

沈浸式星空體驗、桌遊、兒童探索　台中歌劇院走春限定活動！

中火新機組環評「有條件」通過！環團狂吵...中彰投喊對鄉親無法交代

星宇航空貴賓室開箱！免排隊能吃人氣「阜杭豆漿」　全區免費Wi-Fi

史上最神秘法老王來台！「圖坦卡門」陵墓還原特展　宛如古墓探險

【多益時事通】鼠年行大運！來學生肖、年夜飯的英文怎麼說

長榮除夕夜推「機上年菜」！菜色曝光　限定3天還送Kitty紅包袋

快訊／巴格達「綠區」再遭火箭彈砲擊　至少3枚爆炸

士林夜市攤商凌晨遭開槍砸攤　路人嚇壞店員掛彩

巴格達「綠區」再被攻擊！3枚火箭彈擊中　落在美國大使館附近

今晨8.3度回暖到除夕！初一變天　吳德榮曝下波過年冷空氣：挑戰入冬最強

罷韓關鍵在韓國瑜自己　蔡英文：持續改變才能說服高雄市民

桃園不再是美食沙漠！TOP 10必吃樂麥舒芙蕾、CP值高海鮮丼

武漢肺炎增「15名醫護感染」！　累計218例確診4例死亡…確認人傳人現象

SARS專家證實：武漢肺炎「肯定會人傳人」　15名醫護人員被感染

苦命女為癌末犬辦告別之旅　400毛小孩相挺陪牠一起跑

明年後高雄市民就玩完了！　前市府女官員：韓國瑜「人生最大豪賭」開始

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

生活熱門新聞

春節禁忌大公開！「這天」洗頭衰整年

春節天氣一張圖3變天！全台雨6天

拿育兒津貼買2萬《天堂M》帳號　網哭了

「6星座」3月前偏財運旺到爆！

內勤尾牙照驚傳外流　熊貓回應了

迪化街23顆牛軋糖1100元！市府回應了

買超商100元福袋　現中COACH手腕包樂翻

28歲男月薪9萬想求婚　遭女友打槍：你太窮

一年走2人！長輩建議送假人…晚輩不信　3個月後又出事

她停車場門口卡關：幹嘛欺負女人？　下秒6車全讓開

恢復2年徵兵制誰會反對　網解析這點要先改

桃園新打卡點「Q萌文具」超吸睛

春節2波冷空氣　吳德榮曝下雨趨勢

迪化街牛軋糖23條1100元　老闆回應

更多熱門

相關新聞

春節天氣一張圖3變天！全台雨6天

春節天氣一張圖3變天！全台雨6天

春節天氣出爐！中央氣象局表示，除夕前日漸溫暖，各地高溫回升明顯，可到25度以上，南部甚至不排除上看28度以上；「初一鋒面近、初二北風起、初三雲雨區東移」，25日（周五）初一起東北季風開始增強變天，北東地區降雨機率增高，且水氣預計將持續至30日（下周四）整體感受較偏濕涼。

春節2波冷空氣　吳德榮曝下雨趨勢

春節2波冷空氣　吳德榮曝下雨趨勢

再冷一天回暖到除夕　彭啟明：初一起全台雨到過年結束

再冷一天回暖到除夕　彭啟明：初一起全台雨到過年結束

一周天氣出爐！春節天氣差北東將轉雨

一周天氣出爐！春節天氣差北東將轉雨

台灣地震總數偏少　專家曝警訊

台灣地震總數偏少　專家曝警訊

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局官欣平吳德榮

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

眼科醫生慘遭病人家屬「菜刀瘋斬後腦勺」

春節禁忌大公開！「這天」洗頭衰整年

台中活春宮男主角身分曝光：北部建築業小開

活春宮哥影片瘋傳　老婆氣：變全台最知名

Lisa掰了招牌妹妹頭「旁分瀏海」罕露額頭

雞排妹：我做到睡著！網紅瘋男釣出女神驚人發言

牧羊犬生出綠寶寶　飼主被真相驚呆

夢見毛蟲爬臉！妻子傳睡照秒解答

「在不瘋狂」游否希爆氣：有人想暗殺團員！

女大生遭硬上跳樓…兇手還「偽裝車禍」判決出爐

愛情照外流…直播女神又忘關鏡頭！忘情模樣全被拍

台中活春宮哥現身　悔：帶妹出場路...不熟又凍未條

春節天氣一張圖3變天！全台雨6天

拿育兒津貼買2萬《天堂M》帳號　網哭了

「6星座」3月前偏財運旺到爆！

更多

最夯影音

更多
越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！
《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

法拉利姐+吃屎哥中壢開飲料店　高歌「給你吃屎！」引警關注

法拉利姐+吃屎哥中壢開飲料店　高歌「給你吃屎！」引警關注

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面