今晨8.3度回暖到除夕！初一變天　吳德榮曝下波過年冷空氣：挑戰入冬最強

▲今晨全台冷颼颼，西半部低溫約10、11度。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

12縣市「低溫特報」！中央氣象局預報員官欣平表示，今天（21日）開始到除夕（24日）回溫，初一（25日）鋒面逐漸接近，天氣開始有變化，水氣慢慢增加，初三（27日）、初四（28日）全台天氣不穩定，都有下雨機率。氣象專家吳德榮提醒，初五（29日）有強冷空氣南下，模式模擬這波冷空氣有機率挑戰入冬以來最強。

氣象局今晨對12縣市發布低溫特報，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市今晨至上午有10度以下氣溫發生的機率。

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官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今清晨仍偏涼冷，西半部低溫約10、11度，自動測站最低溫出現在苗栗大河的8.3度，局屬測站則是淡水的10.7度；白天高溫會比20日更高一些，北部、東北部約23到25度，中南部約26到28度，東部、東南部約23、24度。

官欣平說，今冷空氣逐漸減弱，到初一上半天各地大致為多雲到晴，僅東半部有小範圍的局部短暫雨；今到除夕也是回溫過程，北部、東北部最高溫可來到約26、27度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

官欣平表示，初一鋒面逐漸接近通過，天氣開始有變化，下半天起水氣慢慢增加，且東北季風增強，北部、東半部有局部短暫雨；初二（26日）中南部也有零星短暫雨；初三起華南雲雨區東移，初三、初四全台天氣比較不穩定，都有下雨機會，但仍以北東影響較大。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周三至除夕台灣在暖空氣內，各地大多晴朗穩定，天氣逐日回暖，白天舒適至微熱、早晚涼，中南部晨間易起霧，僅東半部偶有零星短暫降雨的機率。

吳德榮指出，初一仍在暖空氣內、水氣增多，外島及西半部易起霧；初二、初三東北季風影響，冷空氣不強，雲多降雨的地區轉涼，早晚低溫變化不大，各地區平地最低溫約仍在15、16度左右；初二迎風面有局部雨，其他地區亦有局部短暫雨的機率。

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

吳德榮提醒，初三、初四雲層增厚，降雨範圍逐漸擴大至全台，有較大雨勢，初四逐漸轉冷；初五「強」冷空氣南下，明顯轉冷，初六氣溫續降，模式模擬這波冷空氣有機率挑戰入冬以來最強，但由於理論上的限制，愈到春節末期不確定性愈大，應持續觀察最新資料。

對此，官欣平說，如果預報超過7天，模式要看比較概略性的，的確模式有這樣指出，也不排除會有強冷空氣，但還要持續觀察，「等時間近一點再抓比較穩。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！