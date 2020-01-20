今晨10.7度「再冷一天大回暖到除夕」　彭啟明：初一起全台有雨到過年結束

▲彭啟明說，有一波鋒面除夕深夜或初一清晨接近台灣。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

把握除夕前的好天氣！中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天（20日）大陸冷氣團稍微減弱，但清晨有輻射冷卻效應，全台最低溫出現在南投中寮的10.7度。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，今年年假好天氣就兩天，初一後全台灣可能都會有雨到過年結束。

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨各地氣溫仍偏低，白天溫度有機會回升，但北台灣回升幅度不大，高溫約18到20度，一整天仍比較涼冷，中南部和台東約24到27度；今各地大多為多雲到晴，僅東半部偶有局部短暫雨，大台北山區雲量多、零星降雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

陳伊秀說，周二到周五除夕各地天氣穩定，僅東半部偶爾有局部短暫降雨；周二起高溫回升較明顯，周三、周四、除夕全台高溫可來到25到28度；至於低溫變化不大，北部未來一周預估都是約16、17度。

陳伊秀提醒，周六初一、周日初二天氣有點變化，下一波冷空氣和水氣下來，北部、東半部轉為多雲偶有短暫雨的天氣，高溫因降雨會略降到21到23度，至於中南部則是雲量增多。

彭啟明19日表示，今年年假好天氣就兩天，有一波鋒面除夕深夜或初一清晨會接近台灣，冷空氣下來加上遇到大陸南方水氣東移，最晚初一就會轉為不穩定天氣，整體而言，初一後全台灣可能都會有雨到過年結束。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

▼氣象局製作未來一周天氣圖。（圖／點圖可放大／氣象局）