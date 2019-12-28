國5雪隧南下車道客運追撞小客車　車流一度回堵14公里長

記者游芳男／宜蘭報導

國5雪山隧道南向21.6公里處，28日下午發生客運追撞小客車事故，這起車禍幸無人受傷，事故發生占用外線車道，因適逢假日車潮，車流回堵至南向14多公里，客運車於15時48分排除，恢復外側車道通行。

▲▼國5雪山隧道南下21.6公里處，28日下午發生客運追撞小客車事故，車流一度回堵14公里長。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

國九隊表示，28日14時50分接獲報案於國5雪山隧道南向21.6公里處發生客運追撞小客車交通事故，現場無人受傷，占用外線車道，警方在14時59分抵達現場管制外側車道，客運車乘客同時由噶瑪蘭公司派遣接駁車輸運，勤務中心隨即請警察廣播電台轉知用路人注意並通知坪林交控中心封閉外側車道，因適逢假日車潮，車流回堵至南向7.5公里，客運車於15時48分排除，恢復外側車道通行。

國九隊呼籲，民眾於行車前應有充足睡眠，避免疲勞駕駛；並提醒用路人，行車應保持安全距離，才有足夠的時間來應變突發的狀況，千萬不可跟車太近，以減少發生交通事故的可能性。

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