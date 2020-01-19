華聞快遞／2020年新經濟目標！浙江力爭核心產業營收超過2兆人民幣

▲浙江杭州。（圖／CFP）

《浙江》2020年新經濟目標！浙江力爭核心產業營收超過2兆人民幣

在18日的2020年浙江全省經信工作會議上，浙江省經濟和信息化廳黨組書記、廳長徐旭表示，2020年浙江要以數位經濟「一號工程」支撐引領新經濟快速發展，打造數位浙江，力爭數位經濟核心產業增加值增長15%、數位經濟核心產業營業收入超過2兆元（人民幣，下同）。（中新社）

《上海》長三角一體化發展為港澳企業帶來新商機

在政協上海市第十三屆委員會第三次會議期間，部分港澳委員接受記者採訪時表示，長三角一體化有助於降低企業成本，釋放市場活力，為港澳企業帶來了新商機。（中新社）

《廣西》廣西龍勝梯田景區一村寨旅遊 「扶貧年終分紅720萬元人民幣」

廣西桂林市龍勝各族自治縣龍脊梯田景區大寨村村民在家門口，275戶1246人共領取了720萬元人民幣的「年終獎」。據悉，近年來，龍勝依托全球重要農業文化遺產地獨特的旅游資源優勢，打造世界梯田原鄉旅遊品牌，透過發展鄉村旅遊，一批又一批民族村寨吃上了旅遊飯，成為遠近聞名的「旅遊致富村」。（中新社）

《北京》大陸全國旅遊及相關產業增加值41,478億

據大陸國家統計局網站消息，經核算，2018年大陸全國旅遊及相關產業增加值為41478億元，佔大陸國內生產總值（GDP）的比重為4.51%，比上年提高了0.05個百分點。（中新社）

▲十一長假期間，國際旅遊景點迎來旅客高峰。（圖／中新社）

《內蒙古》內蒙古訂出2020年口岸發展目標 聯通俄蒙依舊是重頭戲

內蒙古自治區商務廳18日對外指出，內蒙古在製定2020年口岸發展目標，而聯通俄蒙依舊是重頭戲。據悉，2020年內蒙古將加快中蒙烏力吉--查幹德勒烏拉口岸的建設與開放，推動中蒙、中俄自駕車進出口岸限定區域工作。（中新社）

《北京》中國鐵建又添新軍聚焦新產業發展

中國鐵建股份有限公司又一全資子公司——中鐵建發展集團有限公司18日在北京揭牌成立。據悉，該集團是中鐵建系統唯一一家新產業發展平台，擔負著新業務培育、發展形成主業以外新的經濟增長點的任務。（中新社）

《遼寧》日本關西地區代表赴遼寧謀經貿合作

遼寧—關西經貿合作推介洽談會18日在遼寧瀋陽舉行，遼寧省商務廳廳長宋彥麟表示，近年來，遼寧採取一系列有效措施積極擴大對外開放，為全面深化同日本的交流合作，專門下發《關於全面深化遼寧省同日本交流合作的實施方案》，明確同日本深化交流合作的重點產業領域、合作區域、合作平台，並在提高經貿合作水平、推進人文交流、加強有關保障等方面提出了具體措施。（中新社）

《青海》青海與「一帶一路」沿線國家實現貿易額年增率增13.9%

青海西寧海關18日指出，青海省2019年對外貿易進出口總值37.2億元，其中與「一帶一路」沿線國家實現貿易額14.4億元，年增率增長13.9%，佔青海省外貿總值的38.7%。（中新社）

▼青海鹽湖 。（圖／CFP）