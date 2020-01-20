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LG新專利曝光　螢幕可折疊、還可環繞到背面

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▲▼ LG 。（圖／取自Letsgodigital）

▲LG的新式折疊式手機曝光。（圖／取自Letsgodigital）

記者謝仁傑／綜合報導

繼三星Galaxy Fold、華為Mate X等新款智慧型手機在2019年引發熱度後，據外媒傳出LG有關折疊式手機的多項技術專利也已通過，其中，手機螢幕可環繞延伸到背面特徵，最受矚目。

近幾年，「折疊式手機」成為手機市場主流，各大手機廠商紛紛開始投入創新型折疊螢幕手機的研發。

外媒LetsGoDigital報導，LG已向WIPO（世界智慧財產權局）和美國專利商標局申請了專利，獲得批准公示。據悉，該款新機有一個可變形的軟性顯示螢幕。當設備折疊時，螢幕會位於外部，這個「軟Q」的顯示螢幕透過右側從正面延伸到後側。另傳可能配備手寫筆，且將搭載多個鏡頭。

▲▼LG。（圖／取自Letsgodigital）

▲LG專利草圖。（圖／取自Letsgodigital）

依據專利設計草圖可以看出，在手機底部與左側採用細邊框設計，頂部邊框相對較厚，並內建閃光燈的雙鏡頭。機身右側無邊框，手機螢幕可一直環繞延伸到背面，類似小米MIX Alpha的環繞螢幕設計。從專利草圖中，看起來搭載兩個前鏡頭，但並沒有後置鏡頭。背部螢幕可自由翻轉，擴增介面。

此外，新專利還透露LG新機頂部和底部均有設置喇叭，兩側均有麥克風，底部搭載microUSB的充電孔。機身頂部有一個看起來較細長的按鈕，猜測可能為電源鍵、或螢幕鎖定的操控按鍵。
 

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