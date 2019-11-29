都是摺疊機偏要走雙螢幕　LG：其他廠商銷量比不上我們

▲LG G8X ThinQ採用雙螢幕的設計。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣LG電子今（29）日在台正式推出了雙螢幕摺疊手機LG G8X ThinQ，不過一樣都稱為「摺疊手機」，G8X ThinQ卻是採用雙螢幕的設計，有別於三星、華為的單一可撓式螢幕，外界不免會覺得LG是不是螢幕技術輸人？對此，台灣LG電子電信通路營業部協理陳逸思就指出，相較於他廠採用單一螢幕的方式，雙螢幕的設計兼顧了實用性與便利性，且其他廠商摺疊手機的銷量比不上LG。

陳逸思指出，雙螢幕的摺疊手機不僅兼顧了實用、便利性，且還兼顧了耐用性與價格優勢；端看其他品牌的摺疊產品，光是產品價格就相當不親民，因此銷量比不LG。且在使用可能性上，他廠的手機就顯得較為單一，LG G8X ThinQ不僅可摺疊、360度翻轉，而且還可拆卸變成一般的智慧型手機，無論是單機還是雙螢幕的模式下，都可讓使用者有更多的使用選擇。

陳逸思進一步指出，如果純粹從科技領先角度來看，LG早已在韓國上市了捲軸電視，這就可以證明LG在可撓式螢幕技術上也是業界領先。

不過雙螢幕手機是否真能夠帶給消費者更好的使用體驗？對此，陳逸思表示，先前LG已在南韓上市了5G雙螢幕LG V50 ThinQ機款，而後再進行滿意度調查後發現，有超過八成消費者對於雙螢幕的使用體驗感到滿意；有六成雙螢幕手機使用者有需要才會使用雙螢幕模式，大多都會將主機拆卸下來做日常使用。而LG雙螢幕手機的可拆卸式設計，可讓使用者做出對自己最需要的使用方式，以符合他們任何的使用行為。