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2020 CES LG家電再進化　冰箱、洗衣機、吸塵器都要裝人工智慧

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼LG在CES展中推出進化版家電。（圖／LG提供）

▲LG在CES展中推出進化版家電。（圖／LG提供）

記者邱倢芯／綜合報導

LG於CES展再推出「進化」版家電，包括兩款「敲敲門」冰箱，以及搭載人工智慧技術的滾筒式洗衣機及無線吸塵器。

敲敲門冰箱結合Craft Ice與ThinQ技術
此次的展會中，LG推出了兩款全新InstaView敲敲看門中門智慧冰箱，包括搭載Craft Ice技術的LG InstaView敲敲看門中門冰箱以及第二代LG InstaView ThinQ冰箱。

具備創新功能的 InstaView 敲敲看門中門冰箱具備家庭娛樂功能，以及更簡便的使用者體驗，讓重點廚房家電的操作更加輕鬆並且令人愉悅。LG InstaView讓消費者無須打開冰箱門即可透過透明玻璃面板查看冰箱內部空間，同時也能成為查詢食譜以及觀看烹飪教學影片。

搭載Craft Ice技術的LG InstaView 敲敲看門中門冰箱是全球首款內建球型製冰器的冰箱，能夠製成融化速度較慢的球狀冰塊，是居家招待親朋好友時的最佳拍檔。繼在美國成功推出後，LG在2020年將於其他市場開始提供這款帶有Craft Ice技術的InstaView敲敲看門中門冰箱。直徑為2吋的球狀冰塊，融化速度較一般冰塊更慢，因此能夠更長時間的維持飲品風味。

LG以第二代ThinQ技術將頂級InstaView敲敲看門中門冰箱升級。不論是將食物放置於冰箱中或將其取出，包含Door-in-Door門中門冰箱或保鮮置物盒當中，能藉由進階視覺與人工智慧技術即時追蹤，隨時了解冰箱內食材的庫存情形。全新的LG InstaView ThinQ冰箱透過相關資訊，能夠根據現有食材，提供實用的餐點建議。進化的智慧科技甚至還能夠提醒屋主在食材即將用完時，提出再次訂購的建議，再也不用擔心回到家才發現已經沒有雞蛋的窘境。

LG AI DD洗衣機搭載人工智慧與先進衣物護理技術
AI DD洗衣機以LG創新直驅變頻馬達為基礎，同時創造效率與效能，不僅能偵測每筒衣物的體積與重量，更能憑藉人工智慧與頂尖感應器來辨識衣料類型。透過深度學習技術，運用超過兩萬多份洗衣機相關資訊的大數據分析，洗衣機能調整最佳設定以獲得完美結果，提升整體清潔度，並延長衣物的穿著壽命達15%。

LG洗衣機能夠偵測T恤和長褲的混合洗滌需求(有別於寢具、精緻衣物以及其他混合的織品材質)，藉此透過自訂模式、溫度與時間來設定洗滌行程，以進行最佳洗滌。而LG全新ezDispense功能可自動在洗滌行程中最適合的時間點，針對每一次放入的洗衣量，加入精確比例的洗衣精和衣物柔軟精，減少對於洗劑用量的估算。乾衣時，全新LG Smart Pairing功能可依據每次放入的衣物量，自動傳送最佳乾衣設定至相容的LG免曬衣乾衣機，延續完美一致的結果。

▼LG AI DD洗衣機以LG創新直驅變頻馬達為基礎，同時創造效率與效能。（圖／LG提供）

▲▼LG在CES展中推出進化版家電。（圖／LG提供）

LG CordZeroThinQ A9+濕拖無線吸塵器搭配智慧雙旋濕拖吸頭
在今年的CES展中，LG推出了專利的智慧雙旋濕拖吸頭(Power Drive Mop)技術讓將LG CordZeroThinQ A9+無線吸塵器與CordZeroThinQ濕拖清潔機器人化身為讓地板保持一塵不染的完美幫手。先進的全自動智慧給水裝置可將兩塊高速旋轉的拖布維持在適當溼度，既能有效清潔且不會殘留水漬。為了，使用者能依據不同的地板材質與清潔強度，自由選擇增加、減少或關閉出水。

▼LG CordZeroThinQ濕拖清潔機器人化身為讓地板保持一塵不染的完美幫手。（圖／LG提供）

▲▼LG在CES展中推出進化版家電。（圖／LG提供）

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