雙螢幕LG G8X ThinQ登台　可360度反折、拆卸設計一秒變單機

▲LG G8X ThinQ。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

LG摺疊手機LG G8X ThinQ今（29）日正式登台，有別於三星、華為的摺疊手機採用一片可撓式螢幕，LG G8X ThinQ是使用兩片6.4吋OLED FHD+顯示器，如此一來不僅可輕鬆進行360度翻轉與多工處理；值得一提的是，如果消費者偶而想「回歸」一下一般智慧型手機的使用模式，右側機身還可拆卸，讓你外出使用也能讓手機變得更輕薄、易於攜帶，多種模式滿足消費者不同情境的使用情況。

▼LG G8X ThinQ採用360度Freestop轉軸，使用者想怎麼翻就怎麼翻。（圖／記者邱倢芯攝）

LG G8X ThinQ官方將在台灣推出極光黑單一色，這款雙螢幕手機定價為24,900元，將在12/2於中華電信獨家開賣。

▲▼LG G8X ThinQ號稱可讓你的多工處理體驗變得更好。（圖／記者邱倢芯攝）

這款雙螢幕手機採用了兩片6.4吋OLED FHD+螢幕，雙螢幕的設計可以在多工處理上更加得心應手，讓消費者獲得更多的應用程式體驗。舉例來說，在360度反摺的情況下，使用者可以開啟雙鏡模式（前後螢幕看到的畫面都會一樣），被拍攝者在拍攝影像前可透過雙螢幕進行畫面的構圖，號稱可以讓「豬隊友退散」。當然，如果你覺得多工處理不適合自己，也可以轉用全螢幕模式來檢視同一個App。

▼在360度反摺的情況下，開啟雙鏡模式被拍攝者在拍攝影像前可透過雙螢幕進行畫面的構圖。（圖／記者邱倢芯攝）

而在手機摺起的情況下，正面配備了2.1吋Cover Display，如此一來可讓使用者毋須打開雙螢幕即可查看時間、日期、電池電量、通知，以及其他資訊，以利隨時掌握即時訊息。

在攝影功能方面，LG G8X ThinQ主鏡頭採用了136度超廣角鏡頭，並搭配高階影像感測相機、AI動態拍攝優化與4K縮時攝影；不僅在低光源的情況下也能拍出清晰細緻影像，也能在拍攝高速移動物體快速對焦捕捉畫面。

此款手機採用了高通S855行動平台，僅有6GB/128GB的儲存空間選擇，不過提供了microSD記憶卡插槽，最高可支援2TB。因為採用雙螢幕設計，因此在電池電量上也提升到了4,000mAh。