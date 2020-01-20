2020潮州春節市集預估人潮強滾滾　警加強疏導+防制刑案發生

▲因應2020屏東縣潮州鎮春節市集，轄區的潮州警分將加強周邊路段交通疏導及防制各類刑案發生等勤務作為。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

2020屏東縣潮州鎮春節市集自1月24日至1月27日（除夕~初三）連續4天，預期將有大量返鄉過節及觀光人潮湧入，轄區的潮州警分將加強周邊路段交通疏導及防制各類刑案發生等勤務作為，籲請民眾配合。

潮州警方說，春節市集位置包括華興路、清水南路、愛河路及民生路等路段，範圍內將規劃成行人徒步區，禁止車輛進入，民眾可選擇搭乘火車或公車至臺鐵潮州站、潮州轉運站後，步行約300公尺即可抵達市集活動地點，續往北走約200公尺可達建基圓環，沿途潮州在地美食，可以細細品嚐，市集周邊道路人潮擁擠，搭乘大眾運輸工具將是最佳選擇。

自行駕車的民眾，可將車輛停放於潮州轉運站旁、延平路（舊三工處）、潮州鎮公所旁、潮州運動公園、愛河路等處停車場後，再步行至會場，提醒大家勿違規停車，警方將加強取締、拖吊。

如欲前往恆春、臺東旅遊，可走臺1線至屏114線左轉興美路南下，可避開南州交流道及臺1線新埤段壅塞路段，沿途均有設置替代道路指示牌指引行駛方向，相關圖檔可至本分局網頁下載使用（https://www.ptpolice.gov.tw/chaozhou/）。

分局分局長林建良表示，2020年加強重要節日安全維護以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，春節連續假期交通容易壅塞，請駕駛人注意公路電子看板與路況廣播資訊，及早因應並改道行駛，以節省時間，且勿疲勞駕駛、酒後開車，貴重物品應隨身攜帶，確保平安順利過好年。

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