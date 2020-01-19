台中警灌醉同學撿屍女友　「完事倒頭就睡」…他還在當警察

▲文文（化名，下同）太過放鬆心防，被心懷不軌的警界前輩小龍撿屍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

台中市警察局一名警務員小龍（化名，下同），2016年和同學阿德及阿德女友文文在住處喝酒，他攙扶最先醉倒的阿德回房間，再回來和文文繼續喝，等到女方終於醉倒後，看到有機可乘，便帶進房間性侵。文文起床後驚覺遭性侵，隔天在友人陪伴下報警；一審法官依乘機性交猥褻罪判刑2年，緩刑5年，可上訴。案發至今，小龍仍在警界任職。

判決書指出，文文2016年間還在中央警察大學就讀，同年7月開始在台中市政府警察局實習，因為男友阿德和小龍是大學同學，因而跟著認識了小龍。3個月後，文文陪阿德參加完同事聚餐，一起回到阿德的住處。

小龍當天晚上11點到阿德家和兩人聚會，他仗著自己酒量好，不斷向兩人催酒，直到阿德先喝掛後，便扶男方進去房間任其爛醉床上。小龍回到客廳繼續和文文拚酒，終於見到文文也喝到四肢癱軟後，一把將她抱進另一間房間。

▲小龍先後把阿德和文文灌醉，在文文無力抵抗時乘機性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

小龍在房間先處理完文文的嘔吐物，接著脫下她的衣褲，乘機性侵得逞，不過自己也因喝了不少酒，結束後便倒頭睡去。隔天文文醒來，看見小龍躺在身邊，兩人都還衣衫不整，才驚覺自己被性侵了，於是立刻穿上衣服回到學校宿舍。

文文擔心事情曝光會讓阿德和小龍做不成朋友，一開始隱忍下來，但隔天終於忍不住告訴一名女性朋友，在對方的陪伴下驗傷報警。

文文在庭上表示，當天之所以喝得爛醉，是因為男友阿德也在現場，而且基於小龍是警界前輩的關係，才會接受對方不斷灌酒的要求。小龍坦承罪刑，被法官痛斥自己身為警務人員，竟做出罪犯行為，讓受害者身心受創，可能因乘機性交罪面臨3年以上、10年以下牢獄。

為了不讓自己坐牢，小龍開出60萬元加道歉影片的條件，和文文達成和解，終於讓受害人同意給予緩刑，因此被法官改判刑2年、緩刑5年，可上訴。《自由時報》報導，小龍案發到現在，未遭羈押、免職或停職，仍在警界任職，而台中市政府回應表示，等收到判決書再查處。