屏東高職生離奇陳屍水溝！　機車在馬路另一邊　附近住戶只聽到凌晨巨響　

記者陳崑福／屏東報導

陳姓青年19日早上被躺臥在屏東縣南州鄉萬華村水溝內，警方及消防人員獲報前往處理，發現已沒有生命跡象，由於死者陳屍地點，與他騎乘機車剛好是相反方向，研判先撞到電線桿，受衝擊力影響身體翻落到對向水溝內，致昨天凌晨發生重大撞擊聲響時，鄰近住戶開門查看，未發現異狀。

▲陳姓青年19日早上被躺臥在屏東縣南州鄉萬華村水溝內，檢警調查死亡原因 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼警消現場處理。

東港警分局南州派出所及屏東縣政府消防局南州消防分隊今早9時23分接獲通報，指南州鄉萬華村萬華路段旁水溝內發現一名男子受傷躺醫在該處，立即前往處理，發現已沒有生命跡象。

警方事後查出死者是19歲陳姓青年，就讀高職夜校，家就住在萬華村，昨天凌晨1、2時左右，有附近住戶聽到一聲很大的撞擊聲音，開門外出查看，沒有看到異狀，也未再聽到其他聲音，再返屋入睡。今早，有民眾經該萬華路段，才發現陳姓青年躺臥在該，明顯死亡。

警方表示，根據現場狀況研判，陳姓青年返家途中，沿南州鄉萬華路鎮安往南州方向直行行駛，疑自撞路旁電線桿，機車衝撞後倒地，身體翻落到對向的水溝，惟現場沒有監視器，詳細案發原因，已報請檢察官驗屍調查。

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