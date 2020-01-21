IMF上調中國成長預期至6%　全球經濟增速放緩

▲因中美經貿協議簽署，緩解部分中國經濟下滑風險。（圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／綜合報導

國際貨幣基金組織（IMF）昨（20日）晚，發布更新版《世界經濟展望》，預測全球經濟成長率在2020年，分別為3.3%和3.4%。其中，對中國的經濟成長率預期，從上一次的5.8%，上調0.2個百分點至6.0%，原因是貿易局勢的緩和對周期性疲弱有所緩解。

根據IMF的《世界經濟展望》報告，預計預計全球經濟增速在2020年和2021年，分別為3.3%和3.4%，相較2019年10月的預測分別下調0.1和0.2個百分點，主要反映幾個新興市場經濟體的經濟活動出現意外負面變化（特別是印度）。

▲國際貿易合作是影響全球經濟發展的關鍵因素。（圖／CFP）

中國方面，上調中國2020年增速預期0.2個百分點至6%。IMF表示，雖然增速預測較為疲弱，但去年秋季以來全球經濟活動面臨的一系列下滑風險已弱於先前的預測，這些趨穩的早期跡象可能延續。

報告稱，作為中美第一階段貿易協定的一部分，預計美國將取消部分此前加徵的關稅並暫停額外上調關稅，這可能緩解近期的周期性疲弱，促使中國2020年的增速預測相比去年10月上調。

但IMF也強調，經濟成長率下滑的風險依然不可忽視，包括地緣政治緊張局勢抬頭、社會動盪加劇、貿易不確定性等。「這些風險一旦出現，可能使市場情緒迅速惡化，導致全球經濟增速降至預測的基線水平以下。」

據了解，中國國家統計局於本月17日上午，上午公布2019年國民經濟運行情況，其中國內生產總值（GDP）達99兆865億元（人民幣，下同），按可比價格計算，年增率為6.1%，符合年初設定6到6.5%之間的預期目標，但較2018年的6.6%繼續放緩，達到29年來新低。

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