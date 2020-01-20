武漢肺炎「北京深圳首出現」！　武漢周末2日激增136例

▲武漢肺炎爆發，華南海鮮市場「休市整治」。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者張靖榕／綜合陸、港媒報導

湖北武漢市爆發新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎），上周末兩日累計新增病例136例，其中1人死亡，恐演變成有效率人傳人。大陸國家衛健委周一（20日）凌晨公告，武漢以北的北京，以及往南的深圳，都出現首例病例，前者目前共2例確診，後者則確診1例。

大陸國家健委指出，現居深圳的66歲男性患者，去年12月29日到武漢探親，今年1月3日發病，呈發燒、無力症狀，4日回到深圳醫院就診，11日經確診被轉送到深圳市定點醫院隔離治療，感染至發病時間大約5天內。

▲部分患者未曾有華南海鮮市場的接觸史，代表武漢肺炎恐已演變成「有效率人傳人」。（圖／翻攝澎湃新聞）

北京大興區衛健委20日通報，區內醫療機構接觸到2名發燒患者，近期都曾到過武漢，根據臨床症狀、流行病學調查及專家評估，確認為新型冠狀病毒肺炎病例，同樣被轉送定點醫院隔離治療，目前狀況平穩。據了解，曾和患者密切接觸的相關人士已接受醫學觀察，未有任何異狀。

武漢衛健委公告指出，18日新增確診病例59例，19日新增病例77例，兩天內累計新增確診病例136例，其中1例死亡、6例康復出院。自爆發之初截至19日晚間10點，武漢市累計病例已達198例，3例死亡，25例康復出院。

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