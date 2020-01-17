　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長榮機上餐採用池上「冠軍有機米」！　2月份限定供應

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼今年二月長榮航空將於台北出發航線之皇璽桂冠艙、桂冠艙及商務艙限定提供「台灣米王」謝美國之冠軍有機米。（圖／長榮航空提供）

▲今年2月長榮航空將於台北出發航線之皇璽桂冠艙、桂冠艙及商務艙限定提供「台灣米王」謝美國之冠軍有機米。（圖／長榮航空提供）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空機上餐飲不斷推陳出新，除了供應日本米其林三星「中村京料理」、台灣知名美食鼎泰豐，並與亞洲廚界教父-黃清標合作推出「譚府宴」，這次長榮航空從「米」下手，今年2月將於機上限定供應台東池上88歲米農謝美國先生所栽種的冠軍有機米，將台灣在地的絕妙好食材推薦給全世界的旅客。

長榮航空表示，自2015年9月就開始與池上鄉農會合作，購買當年度前十名的得獎特等米，供應於台北出發航線之皇璽桂冠艙、桂冠艙及商務艙；此次獲悉該鄉冠軍得主謝美國先生所栽種的有機米深受海內外肯定，特別透過池上鄉農會協助，取得最近一期的稻作，邀請旅客嘗鮮。

請繼續往下閱讀...

因受限於有機栽種方式平均收成會比傳統栽種方式低2到4成，長榮航空表示，雖然已經蒐購了絕大多數此批冠軍有機米，但機上米的用量大，不得不採用限定供應，僅提供於2月份由台北出發之皇璽桂冠艙、桂冠艙及商務艙。

▲▼今年二月長榮航空將於台北出發航線之皇璽桂冠艙、桂冠艙及商務艙限定提供「台灣米王」謝美國之冠軍有機米。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空於豪華經濟艙和經濟艙提供由長榮空廚以台灣一等梗米，調配出 Q彈順口的米飯。（圖／長榮航空提供）

不過，長榮在豪華經濟艙及經濟艙的米飯同樣極盡心思，採用台灣一等梗米，由長榮空廚研發獨家配方，混和出黃金比例，並精心研發烹調方式，機上的每一口米飯都能呈現出黏度適中的Q彈口感，讓旅客在細細咀嚼時，能嘗到米飯特有的香味及甜味。

謝美國被譽為「台灣米王」，擁有70多年種植稻米的經驗，其稻作以純淨的新武呂溪水灌溉，並採用有機栽種回饋環境，數月前首次參加池上鄉農會稻米競賽便高分獲得有機米組冠軍，並接續拿下「台灣稻米達人冠軍賽」有機米組冠軍，以及在日本稻米大賽「米．食味分析鑑定國際大會」奪得金賞獎。

此外，長榮航空本著在地關懷的企業社會責任，採用台灣本地的新鮮食材，依不同的季節推出各式美味的餐點或飲品，除了米製品的主食外，也使用台灣在地的金鑽鳳梨、紅心芭樂、紅龍果的冷壓鮮榨果汁，鼓勵農民用心栽植，也希望能將台灣在地的好食材以及精湛的農業技術在世界發光、發熱。

ET快訊
媽心急約相親！新竹哥「一晚爽吃3妹子」曬照閃瞎..老司機嗨炸
陳揮文道歉！挺韓脫口「民進黨夾去配」選後坦言：不太在乎高雄人
女星「劇組全表兄弟」！被送上大亨床..藝人男友超綠偷哭　3線
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

春節「走替代免堵氣」！善用台61線西濱快　完美避塞路線曝光

太魯閣誤撞電線致車窗碎裂！1570人受影響⋯台鐵發「礦泉水」致歉

快訊／竹苗發低溫特報！今晨超冷⋯新北、桃園低溫跌破10°C

破三大紀錄！基隆港「客運量109萬人」創新高　今年再迎10艘郵輪首航

媽心急約相親！新竹哥「一晚爽吃3妹子」曬照閃瞎　老司機嗨炸：第2個好兇

官方激推春節國道好走密技　快記好返鄉、返工「不塞車時段」

屏東觀世音花燈飄仙氣！　網PO一張「電爆高雄對比圖」：沒比較就沒傷害

4縣市可能不到10℃！今晨最低溫在新北　一圖看「大掃除、辦年貨」好時辰

萬巒豬腳宅配爆開噴醬！她氣炸打電話...客服竟回「賠你醬包」

狂醫行醫30年固定捐半薪「累積近億」…睡4小時澎湖跳島義診

「有妹子照3餐陪聊」絕對是詐騙 阿Sir勸世：她們永遠都在洗澡啦

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

超狂駕駛整路度估撞倒號誌燈桿「車內繼續睡」警傻眼：怎敢上路

韓國瑜布偶當板擦！教師已道歉　雄中澄清：下課時間「無關教學」

癢癢癢！蕁麻疹發作好難受...4穴道紓緩、中西合併改善攻略

韓國美容師神手改造！舒服到度估　炸毛博美秒趴下成「黑色小海獺」

吳怡農「90度鞠躬謝票」贏了氣度　國小嫩照流出...網：男大十八變！

1隻能殺26人！他旗津釣藍環章魚 大膽觸吸盤戳頭...友驚呼：超勇敢

囂張轎車「並排」堵公車叭不走 正義騎士爆氣怒吼：快滾啦！

春節「走替代免堵氣」！善用台61線西濱快　完美避塞路線曝光

太魯閣誤撞電線致車窗碎裂！1570人受影響⋯台鐵發「礦泉水」致歉

快訊／竹苗發低溫特報！今晨超冷⋯新北、桃園低溫跌破10°C

破三大紀錄！基隆港「客運量109萬人」創新高　今年再迎10艘郵輪首航

媽心急約相親！新竹哥「一晚爽吃3妹子」曬照閃瞎　老司機嗨炸：第2個好兇

官方激推春節國道好走密技　快記好返鄉、返工「不塞車時段」

屏東觀世音花燈飄仙氣！　網PO一張「電爆高雄對比圖」：沒比較就沒傷害

4縣市可能不到10℃！今晨最低溫在新北　一圖看「大掃除、辦年貨」好時辰

萬巒豬腳宅配爆開噴醬！她氣炸打電話...客服竟回「賠你醬包」

狂醫行醫30年固定捐半薪「累積近億」…睡4小時澎湖跳島義診

拿學生名字諧音取綽號！導師課堂狂笑　學生起鬨霸凌…被告竟扯：只是開玩笑

CBA／陳盈駿23分、8助攻　廣州絕殺青島終止15連敗

附爐子卻無抽油煙機！他嘆「套房格局各種怪」PO文取暖　網爆共鳴揭原因

快訊／陳菊卸任、蘇嘉全接總統府秘書長？總統府澄清：憑空杜撰

春節「走替代免堵氣」！善用台61線西濱快　完美避塞路線曝光

春節前後境外移入傳染病「近9成來自新南向國家」專家教你防範訣竅

蔡英文擺脫論文烏賊戰　LSE官網：稱「博士」恭賀連任

「超肥冬瓜糖」爬廚房！他崩潰殺不完　網曝幼蟲真面目：沒頭還蠕動

蘇貞昌談罷韓：選舉罷免是人民權利！政府會妥善因應

不是海象是頭目！　IS最高領袖重達130kg　逮捕後…塞卡車後座運走

三寶妹逆向超車轉角「臉撞臉」　1秒擊落重機哥！網笑：戀愛了

生活熱門新聞

屏東觀世音花燈電爆高雄　網笑翻

低溫＋大雨10°C急凍2天　春節再變天

狂醫30年固定捐半薪　睡4小時澎湖義診

冷氣團最冷時刻到！4縣市10度↓低溫特報

同事請客…他爽點270元！網轟：很不會做人

北大新宿舍　校方發聲明回應

媽約相親！兒「一晚爽吃3妹」曬照閃瞎

4縣市低溫特報　一圖看「大掃除、辦年貨」好時辰

勇者試喝「5毒蛇酒」：沒掛急診硬整天

萬巒豬腳宅配爆開　客服竟回：賠你醬包

喝骨仔肉湯「吃到牙齒」！網解答：很正常

2歲↓幼童強制坐後向式安全座椅

男友家吃飯！一個衛生習慣卻被準婆婆碎念

烘爐地看夜景！妹子頭暈一開口　他衝下山：不追了

更多熱門

相關新聞

去年2次罷工　華航、長榮年終少很大

去年2次罷工　華航、長榮年終少很大

年關將近，各大企業年終獎金紛紛出爐，不過，去年華航、長榮航空輪流經歷機師及空服罷工，導致這次年終跟往年相比差很大。華航今年年終分2次發放，先發激勵金1萬2千元，3月份才會再發另一筆獎金3萬元；長榮過去4年皆發出4個月年終，但今年只剩2.5個月。

菲律賓火山噴發！馬尼拉機場暫停起降

菲律賓火山噴發！馬尼拉機場暫停起降

旅客失控傷及空服員 長榮：已驗傷提告

旅客失控傷及空服員 長榮：已驗傷提告

影／全球最安全航空評比出爐　長榮航空排名大躍進拿下季軍

影／全球最安全航空評比出爐　長榮航空排名大躍進拿下季軍

最新安全航空評比！長榮全球第三

最新安全航空評比！長榮全球第三

關鍵字：

長榮航空池上冠軍米冠軍有機米

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝忻主持尾牙到一半「狠被斷麥關燈」！

16歲高中妹「下面爆3朵肉球花」！兇手竟是親哥哥

宋楚瑜得票太低　千萬保證金沒收

17歲少年捲紛爭　「指頭全斷」殘肢沿街拋！

阿伯吳怡農謝票落淚　本人回應了

秀智突PO懷孕照！網一看全傻了：OMG

即／罷韓第一階段達門檻！韓國瑜回應了

台南BMW「14個黑絲正妹」拜年！絕美照片曝光

《女兵》十七連哀戚送別李宣榕父親

浪貓躺路中！女勇敢撿起來被讚爆

21歲男刺殺國中班導！他浴血走回家門口倒地亡

泫雅「綁辮子頭」逛夜市被罵翻！

清純女星「劇組全是表兄弟」！

即／劉家昌宣布籌組「中國臺灣反共黨」

蔡英文人事布局曝　林飛帆將被重用

更多

最夯影音

更多
「有妹子照3餐陪聊」絕對是詐騙 阿Sir勸世：她們永遠都在洗澡啦

「有妹子照3餐陪聊」絕對是詐騙 阿Sir勸世：她們永遠都在洗澡啦
羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

超狂駕駛整路度估撞倒號誌燈桿「車內繼續睡」警傻眼：怎敢上路

超狂駕駛整路度估撞倒號誌燈桿「車內繼續睡」警傻眼：怎敢上路

韓國瑜布偶當板擦！教師已道歉　雄中澄清：下課時間「無關教學」

韓國瑜布偶當板擦！教師已道歉　雄中澄清：下課時間「無關教學」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面