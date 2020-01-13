不給LINE就投訴！空姐下了飛機「秒裝不認識」　搭訕哥氣喊：我坐商務艙欸

▲回應客人的搭訕並非空服員義務。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

空服員不僅態度親切、專業，穿上制服的美麗外貌也相當吸睛。香港一名網友日前搭機前往日本時，在飛機上認識一名來自台灣的空服員，當下和對方要了聯絡方式，結果這位空服員下了飛機就裝不認識，讓他覺得自己遭到拒絕，於是把事件過程PO到臉書並直呼「我回香港一定會發十萬封投訴信」，反遭到網友一片砲轟。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，和這名空服員短暫交談後，鼓起勇氣開口要了LINE，對方也親切地答應，不過，當他下飛機在等行李時，主動上前和對方打招呼，「她好像不認識我，仿佛變成了第二個人似的」，而且身邊其他空服員都露出笑而不語的表情，讓他覺得非常難堪。

請繼續往下閱讀...

▲要不到空姐LINE就惱羞投訴。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



他發現自己被潑冷水後，決定要寄信給航空公司投訴這名空服員，甚至形容她身邊的人「狗眼看人低」，疑似故意嘲笑他，最後還強調自己當時是搭「商務艙」，想藉此凸顯自己的財力。

對於原PO沒要到LINE就投訴的舉動，網友紛紛給予撻伐，貼文曝光3小時累積超過900則留言，「原來是奧客奇觀呀」、「你哪位 ？ 你想交朋友人家就一定得要答應你喔 ？ 這心態嘖嘖嘖嘖嘖」、「坐商務艙没用，要坐駕駛艙才有用」、「你只是數不清的蒼蠅中其中一隻而已，別自作多情了」、「坐商務就能有特權要賴？那坐頭等艙不就能去開飛機？」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►生火了！連我媽都用到發光