谷懷萱閃辭《面對面》驚人內幕曝！ 淚揭遭網路霸凌：天天哭想結束生命

圖文／鏡週刊

年代主播谷懷萱與知名律師謝震武搭檔主持《新聞面對面》9年，前年底嫁給大學同學、體育主播徐展元後，逐漸淡出螢光幕，並於去年無預警閃辭《新聞面對面》，震驚外界。昨（19日）她在臉書吐露心聲，驚爆主持政論節目那幾年其實她「天天哭...甚至想結束生命」。

▲年代主播谷懷萱（左）與知名律師謝震武搭檔主持《新聞面對面》9年。（翻攝自《新聞面對面》youtube頻道）

谷懷萱昨（18日）深夜於臉書貼出粉絲留言截圖，讚許她是非常正能量的記者主播，與謝震武主持的談話性節目表現得很棒，現今政論節目都很偏激，但谷懷萱沒有隨之起舞，更稱身為公眾媒體傳播者，如果每個都可以跟谷懷萱一樣，國家和社會將會更美好。

▲年代主播谷懷萱與大學同學、體育主播徐展元婚後，經常在臉書曬恩愛。（翻攝自我是谷懷萱臉書）

粉絲這番話讓谷懷萱大受感動，她表示：「說真的，我被誤解非常多年，一直覺得自己很寂寞，終於看到有人來我臉書留言，說她明白我的努力，真的好感動��」，粉絲也熱烈留言給予鼓勵打氣。

谷懷萱在留言中透露，她有段時間遭誤認她的人謾罵，指責她出言不遜尖酸刻薄，甚至攻擊她的家人，更編造無數的謊言，她更自揭當時慘況，「我那時天天哭，覺得很莫名其妙，甚至想結束生命，讓一切都不存在。這些可能都不是隨便留言的人能體會的。」透露了光鮮亮麗的主持人背後，承受的壓力之大超乎外界想像。

▲粉絲的鼓勵，讓谷懷萱很感動，也意外吐露了主持政論節目當時背負的壓力。（翻攝自我是谷懷萱臉書）

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