全球首富換人當！LVMH執行長「身家1170億美元」擠下亞馬遜貝佐斯

▲法國精品龍頭LVMH執行長阿爾諾（Bernard Arnault）。（圖／路透社）

實習記者崔子柔／綜合報導

全球首富再次換人做！由於電商龍頭亞馬遜週五（17日）股價下跌0.7%，導致亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的身價下跌，而精品龍頭LVMH集團股價上漲0.7%，使得法國LVMH集團執行長阿爾諾（Bernard Arnault）身家超越貝佐斯，成為新的全球首富。

據美國《富比士》（Forbes）雜誌報導，阿爾諾因LVMH股價上漲，資產增加19億美元，貝佐斯則因亞馬遜股價下跌損失7.6億美元（約228億元台幣），目前阿爾諾資產達1170億美元，已經超越貝佐斯的1156億美元（約3兆4670億元台幣）。

阿爾諾去年6月成為《富比士》全球富豪榜中第3位，之後多次越過貝佐斯成為全球首富，因2人資產差距不超過20億美元，他們在未來應會持續爭奪首富寶座。

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）目前是全球第三大富豪，擁1100億美元資產，曾在去年11月回歸首富之座，當時他自嘲「錢捐得不夠快」，邀請各大富豪一同捐款，若他先前沒有將358億美元捐給慈善機構，如今仍是全球首富。

▼蓋茲每年捐款超過50億美元。（圖／路透）