聲林之王助陣遠百信義爆人潮！Gail甜唱新歌羞被告白　李友廷寵粉合照拍不完

▲遠百信義A13即將正式開幕，邀請聲林之王的人氣選手到場用歌聲祝賀。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

台灣品牌遠東百貨去年底插旗台北信義區，以「時髦」為核心打造了遠百信義A13，正式加入信義百貨商圈大戰，一開幕就吸引大批人潮前來踩點，為了迎接馬上就要來臨的農曆新年，遠百信義A13特別選在年前的最後一個週末，邀請獲得金鐘綜藝節目獎「聲林之王」的第一季冠軍選手李友廷和人氣小甜心Gail蓋兒現場演唱，讓民眾在過年前就能大飽耳福，熱鬧迎接金鼠年。

台北信義商圈百貨林立、競爭激烈，而近日逛街購物的人潮，大批都流向去年底試營運的遠百信義A13，為的是搶逛全台首家樂高授權專賣店，和可愛的樂高積木造型合影，另外在百貨四樓的玻璃光廊，打造出有如大稻埕的老街，氛圍復古，裡頭不少知名餐廳、小吃和輕食咖啡，用餐時間人潮川流不息。

▲遠百信義A13的樂高專賣店和復古美食街是吸客亮點。（圖／資料照）

百貨10樓至13樓更設有威秀頂級影城MUVIE CINEMAS，螢幕長度達22公尺的巨幕影廳加上皮質座椅，讓喜歡聲光特效的頂端客層趨之若鶩。各大時尚精品也沒有缺席，像是Gucci、TOD'S等品牌都已進駐。為了讓來客逛街起來更舒服享受，遠百信義A13特地在空間中大量「留白」，露台和透明窗戶設計讓視覺通透、身在其中就像在家一樣非常放鬆。

不只以空間規劃、強大品牌來吸客，遠百信義A13在即將邁入金鼠年之際更推出許多優惠活動，例如加入遠百會員，並出示APP加上2000元現金購買的「金鼠好運袋」1份，就可以得到「2100元商品券」和APP抽獎券一張，有機會抽到汽車、按摩椅等高價好禮，除此之外，遠百信義A13在年前最後的週六、日1/18和1/19，還請到聲林之王的選手們用歌聲陪民眾迎接新年。

1/18打頭陣開唱的是聲林之王第一季的人氣王Gail蓋兒，一出場就自彈自唱李千娜的「心花開」，以甜美聲線征服在場所有人，讓不少人跟著心花開、臉上帶著「姨母笑」，不過天氣好冷，只穿薄外套和短裙的Gail讓粉絲好心疼，要她趕快穿上外套不要著涼，接著連唱魏如萱的「你啊你啊」和新單曲「你為了我撐把傘」，甜嗓和超乎年齡的成熟歌唱技巧，讓台下觀眾全都陶醉跟著一起大合唱。

▲音樂精靈Gail帶來新歌，甜美嗓音融化粉絲。

受訪時，誠意滿滿的Gail用進步超多的中文拜年，祝福大家身體健康，也用非常的標準中文分享她即將拍攝「你為了我撐把傘」MV，要粉絲好好期待。接著更貼心地請早早就到現場排隊的粉絲上台合照，被點上台的8歲小粉絲，樂得直接當面告白「很喜歡Gail」。

▲小粉絲上台合照時大聲向Gail表白，逗樂台上台下所有人。

不讓Gail專美於前，聲林之王第一季冠軍李友廷也緊接著帥氣開唱，為了慶祝遠百信義A13開幕以及在台下頂著寒風苦守的歌迷，他喊話「看你們想聽幾首就唱幾首！」暖男發言讓粉絲心都融化了，先是演唱「直到我遇見了你」、寫給LULU的「不算是完美」，刷著吉他模樣超帥氣，但其實因為天氣太冷，他的雙手冰到不行，但還是努力為粉絲們認真彈著吉他表演，台下觀眾隨著旋律沉浸在「友廷老師」的魅力之中。

▲李友廷為了慶祝遠百信義A13開幕，加碼表演不少歌曲，手都凍僵了還是彈著吉他，live完美演出。

唱完暖心情歌「誰」之後，李友廷更加碼送上「把音量轉小」一曲，就是要讓前來參與遠百信義A13開幕慶祝活動的粉絲都聽得心滿意足，寵粉無極限的他最後除了隨機點了6位粉絲上台合照，還主動下台和在場歌迷來個大合照，不只用好聽的音樂讓粉絲耳朵懷孕，更收服所有人的心。

▲送上暖心情歌的李友廷超疼粉絲，不光cue粉絲上台合照，還走下台和所有人大合影。

活動最後，主持人孫沛預告1/19（日）遠百信義店A13正式開幕當天，同樣會有聲林之王第二季的饒舌唱將「屁孩」以及第二季冠軍艾薇，一起熱力演出，下午三點將準時開唱，預期現場會被大批粉絲和在遠百信義A13血拼、吃飯的民眾擠爆！無法到場的歌迷們也可以透過ETtoday星光雲fb，線上直播收看精彩表演。