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民眾黨拿下最多票的地方在這　蔡璧如、黃瀞瑩開心「發菜包」　

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▲民眾黨大造勢　柯文哲30分鐘演說8問：我們有對不起台灣嗎？。（圖／記者陳凱力攝）

▲柯文哲在新竹市舉辦竹竹苗大造勢。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

台灣民眾黨2020大選中拿下158萬8806票的政黨票，成功獲得5名不分區立委席次，其中新竹市投下3萬多票、約15.3％得票率，是民眾黨獲得政黨票最高的縣市，新竹市是柯文哲的故鄉，他也在選前多次南下新竹都城隍廟參拜祈福，大選後，柯文哲除了感謝城隍爺保庇，也要在城隍廟前發送500顆菜包、500顆草仔粿感謝新竹鄉親支持。

▲郭台銘、柯文哲。（圖／記者陳凱力攝）

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▲柯文哲多次到新竹都城隍廟參拜。（圖／記者陳凱力攝）

台灣民眾黨在2020的大選中，一舉成為國會第三大黨，創黨5個多月，就順利拿下5名不分區立委席次，也讓台灣民眾黨在此次選舉中開出漂亮成績單，選前柯文哲更帶領眾候選人到新竹市舉行竹竹苗唯一一場大造勢，新竹市對於柯文哲來說，不只是故鄉，更是將他送上另一里程碑的幸運地。

為感謝鄉親，台灣民眾黨將於20日在準立委蔡璧如、學姐黃瀞瑩等人的帶領下親自前往新竹都城隍廟拜拜，除了感謝城隍爺護國祐民，還會在上香祈福後，發送500顆菜包、500顆草仔粿，感謝新竹鄉親的支持。

▲民眾黨拿下最多票的地方在這　蔡璧如、黃瀞瑩開心「發菜包」。（圖／翻攝民眾黨臉書）

▲20日預計在中午開始發放免費菜包。（圖／翻攝民眾黨臉書）

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