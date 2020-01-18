解放軍在赤瓜礁豎立「祖國萬歲」標語　越南超不爽

▲2016年11月29日所拍攝的赤瓜礁衛星圖，島上已經建起防空火炮和近距離武器系統。（圖／翻攝自AMTI）



記者林彥臣／綜合報導

越南媒體直擊解放軍在主權爭議島礁「赤瓜礁」（英語Johnson South Reef、越語Đá Gạc Ma）上，建立高達8層樓的大型軍事建築，並且放上「祖國萬歲」的標語，引發越南方面的不滿。

根據越南媒體《青年報》指出，1970~1980年代中國宣稱擁有7塊海上礁石的主權，並致力在赤瓜礁大舉建設，到現在已經形成了龐大的軍事基地。

報導指出，目前中方已經在填海造陸超過13公頃，並在陸地上加以裝飾與建設，在島上建造的建築物，包括26~27公尺高的建築物，有8層樓高，有2個導航雷達、2個球狀天線、1個飛行保證裝置、一些通訊相關裝置。

除了這些建築之外，島上的建築物上還搭載了火控雷達、2個30釐米火砲支架、有2個76釐米火砲平台，而且處於24小時都有人值班，處於隨時待發的狀態，另外還有1個面積為33公尺乘33公尺的直升機停機坪，也已經投入使用。

赤瓜礁是南沙群島九章群礁中一暗礁，大小約2.4×3.8公里，1983年，中華人民共和國公布名稱為赤瓜礁，1988年，解放軍為收復赤瓜礁，在此與和越南海軍發生海戰，雙方各出動3艘戰艦及逾百官兵，結果越方2艦被擊沉、1艦擱淺焚毀，74人陣亡、40人被俘；中方僅1人受傷軍艦無損，史稱「八八海戰」。2014年1月，中華人民共和國開始填海造陸工程。

原文報導

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