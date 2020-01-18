援交妹遭「鎖鐵箱悶死」…泰富二代竟是殺人魔！後院還藏200碎人骨　

Almost 300 bones were retrieved on Friday from a pond near the home of a 40-year-old man who was charged last week with murdering his 22-year-old girlfriend and concealing her corpse. #BangkokPost #Thailand https://t.co/TyP4k3ZXjc — Bangkok Post (@BangkokPostNews) January 17, 2020

記者張方瑀／綜合報導

泰國警方日前破獲一起殺人案，男性兇嫌為一名曼谷富二代。他涉嫌殺害年僅22歲的援交少女，並棄屍在後院芒果園內，警方前往搜查後，又在後院的池塘內發現一具被鎖鏈綁著的人骨，還有大大小小共200多塊骨頭。當地警方表示，這名男子有嚴重毒癮，最近才剛出獄，目前正在積極調查遺骨身分。

根據《曼谷郵報》報導指出，40歲的嫌犯阿彼猜（Apichai）是富商之子，警方在他曼谷碧甲盛路的一棟高級別墅內，發現裝有有15枚子彈的9毫米口徑手槍、少量毒品與吸毒工具，並在他住處後方的芒果園內，找到一個1公尺深的坑洞內．塞著黑色大塑膠袋，裡面裝著一具少女的腐屍。

Bangkok man charged with girlfriend's brutal murder - more at https://t.co/6sQHoXSECb #Thailand

Bangkok police say they finally have enough evidence to charge a man in a murder case dating back to last year. Police arrested a Mr. Apichai, also known as "Ice," at his home in B... pic.twitter.com/8FhT4BYCR7 — The Thaiger (@ThaigerNews) January 12, 2020

原來阿彼猜毆打上門援交的少女小吉（化名）後，再將她塞入鐵箱中活活悶死，接著要他的手下去掩埋屍體，最後手下受不了報警後，才讓整起案件曝光。這名手下也告訴警方，受害者應該不只小吉一個，所以警方17日擴大調查，結果在阿彼猜住家附近的池塘內，找到一句用鐵鍊拴著的人骨，還有大大小小約200塊碎骨。

警方表示池塘內的遺體死亡時間超過一年，目前還在查證骨頭是否為同一人所有。除此之外，還在池塘內發現女性衣物、電線、汽車電池等物，都先列為兇案證物。而阿彼猜也被逮捕，但警方指出他因吸毒精神有點異常，還再需花時間審問。

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