官方激推春節國道好走密技　快記好返鄉、返工「不塞車時段」

▲春節期間國道將湧大量車潮，高公局提供好走時段給用路人參考。（圖／記者陳家豪攝）

記者賴文萱／台北報導

今年春節連假將到來，高公局參考近3年春節連假交通特性，預估部分國道路段於連假期間易出現較嚴重壅塞情形，為避免車流全塞在路上，也預估返鄉、反工較好走的時段，提供民眾參考。

春節較好走時段

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南向旅遊、返鄉：1/23~1/26（小年夜~初二），請多利用下午13時後之時段。

北向返回工作崗位：1/27~1/29（初三~初五），請多利用上午10時前之時段。

▲初三、四是北返尖峰日，若非高乘載車輛，高公局建議提前至上午10時前出發，或延後至初五北返。（圖／記者陳家豪攝）

高公局表示，1/27、1/28（初三、初四）為北返尖峰日，預估於中午過後將出現長時段壅塞，若符合高乘載管制的車輛，欲行駛國1及國3可利用13-18時出發、國5可利用14-21時出發。

至於僅乘載1~2人之車輛，則建議於上午10時前時段出發，或延後至初五再北返，避免車流過度集中造成國道長時段壅塞。

連假期間，針對國道尖峰時段與路段，高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路。長途部分，建議民眾多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1及國3，其中台61線西濱快速公路新竹以南已全線通車，建議往返新竹台南地區間之用路人，多利用台61線。短途部分，高公局建議國道易壅塞地區之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。