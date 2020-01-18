春節搭公共運輸優惠多！國道客運票打85折　轉公車再享「一段票免費」

▲春節期間以電子票證搭乘台灣好行享有半價優惠。（圖／公路總局提供）



記者李宜秦／台北報導

下周四（23日）起就是為期7天的春節連假，交通部公路總局協調客運業者，自22日至29日兼執行疏運計畫，共推出三大優惠，包括有89條路線提供85折優惠票價，搭乘客運、台鐵、高鐵後，轉乘公路或市區客運者，可再享一段票免費優惠，另外若以電子票證搭乘39條台灣好行路線，也可享半價優惠。

公總表示，各國道客運業者已開始發售春節期間車票，目前預售票銷售比例約3成，各路線運能充足，西部國道客運每日可開行1萬1000車次，東部國道客運每日可開行2000車次，並隨時機動加班因應旅客的增加。

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公總協調客運業者，於疏運期間推出相關優惠，吸引民眾搭乘大眾運輸，自22日至29日間，國道客運有89條路線提供平日優惠價或原票價85折優惠，搭乘國道客運、高鐵或台鐵後，轉乘在地公路客運或市區客運，可享基本里程(8公里)或一段票免費優惠。另實施「台灣好行」39條客運路線電子票證半價優惠。

▲▼新闢的北花路線客運，讓東部居民與旅客多了一個新選擇。（圖／記者賴文萱攝）

另因應蘇花改全線通車，公總新開闢3條往返「南港-花蓮」及「板橋-花蓮」的直達路線，每日開行184到236班次，尖峰時段約每10分鐘發1班車，可大幅減少旅運時間，旅客到達花蓮後，亦可利用當地13條公路客運及6條市區客運路線接駁至各景點。

公總表示，相關疏運資訊，民眾均可至公路總局網站查詢，或下載「iBus公路客運」App查詢客運相關資訊，呼籲民眾多加利用公路客運，不但更優惠、更便捷，還能避免自行開車出現交通壅塞及停車等問題。