初選造成蔡賴裂痕？　賴清德：從結果看是好的！兩人默契沒問題

▲蔡英文、賴清德一起出席中常會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

副總統當選人賴清德18日接受電視台訪問，談到未來擔任總統蔡英文副手的角色時指出，只要總統有需要協助的地方一定義不容辭，兩人默契沒有問題，為了國家可以很好的合作。

對於未來會如何扮演副總統的角色？賴清德表示， 做什麼要像什麼，憲法規定副總統是備位元首，未來會扮演好協助總統推動國政的角色，只要需要協助的地方，一定會義不容辭。

在兩人之間的默契問題上，賴清德強調，他過去擔任蔡英文的行政院長，接著也邀請他搭檔參選，都是尊重蔡英文的領導，也接受她的指示，兩人默契沒有問題，為國家可以有很好的合作，給年輕人更好的未來。

此外，在初選競爭的過程中，是否造成蔡賴之間的裂痕？賴清德說，他們都是有經驗的政治人物，以結果來看是好的。

在國會方面，賴清德說，國民黨不分區名單納入深藍的候選人，壓縮到親民黨、新黨的空間，把淺藍、中間的空間讓給民眾黨；在民進黨方面，取得過半席次，未來要落實蔡英文的各項政見應該會相對順利。

在優先法案的規劃上，賴清德表示，這必須要由蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院黨團共同討論決定，但以他的經驗，相信新政府、新國會會以拼經濟為優先，包括改善台灣投資環境等。