錄取過年後就可上班　員林就業中心20日夜間徵才

▲員林就業服務中心20日有夜間徵才。（圖／勞動力發展署中彰投分署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

為因應農曆年前後的轉職熱潮，勞動力發展署中彰投分署員林就業中心將於20日在該中心舉辦徵才活動，為了方便有轉職需求的上班族，還貼心的將時間安排在下午4點至晚間7點半，實際參加面試即贈送「服袋‧福袋」，為求職民眾添福氣。

員林就業中心陳秀蓉主任表示，舊曆年轉職是繼畢業季後第二個就業人口於各產業移動的高峰，企業要留才或招才，除了有完整管理制度及吸引人的薪資條件外，企業發展及訓練規劃、開明而成熟的企業文化，也是求職民眾轉職的考量選擇。

▲員林就業服務中心20日有夜間徵才。（圖／勞動發展署中部分署提供）

本次徵才包括海底撈火鍋、Haru日式手作燒餃子屋、好朋友居家長照機構、隆昌集團等不同業別廠商，在舊曆年前面試，錄取者年後即可上班。徵才採無紙化面試方式，職缺全數電子化，用手機掃描QRcode就能看到活動職缺內容，求職民眾只需在台灣就業通或是公立就業機構辦理求職登記，經就業服務人員於現場核對及更新民眾履歷資訊後，即可參與求職，不用再填寫紙本，由設攤廠商直接進行線上履歷瀏覽及面試，非常便利省時。

為增添年節氣氛及幫求職民眾打氣，實際參加面試者將贈送「服袋‧福袋」，提供各種政府好康資訊及好運卡，活動現場設置「面試好好講」諮詢服務，為求職者在上場面試前傳授機宜，準備充分後能在面試官前穩定表現，增加獲得企業青睞的機會，若有問題可洽04-8345369分機202李小姐。

▲員林就業服務中心20日有夜間徵才。（圖／勞動發展署中部分署提供）

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