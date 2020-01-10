台南就業中心14日新春市集徵才　揮毫送祝福

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，將舉辦徵才暨新春市集活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

金鼠年即將來報喜，為祝福求職朋友求職順利、好運旺旺來，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心在1月14日上午9時30分到12時，特別辦理「錢鼠咬錢進家門，就業好運引進門」徵才暨新春市集活動。

當天除了邀請6家知名企業現場招募164個優秀人才，並有書法名師在現場手繪創意春聯送祝福，以及在地產業特色產品小市集，提供漁丸、咖啡等美食試吃試喝、還有打卡送小禮物活動，歡迎民眾把握此次機會，逗陣來閙熱。

為讓求職民眾在年前找到工作，安心過新年，台南就業中心於14日當天請知名廠商寶雅國際、家樂福、光洋應材科技、小北百貨、豐盟企業、王品集團等6家知名廠商，現場提供164個工作機會，希望能協助求職者。

為讓參與的朋友感受春節愉快氣氛，邀請有書法鬼才之稱的書法家吳福山老師於活動當天現場揮毫，吳老師每年為求職朋友手繪的創意春聯，圖案可愛有趣生動，加上對句逗趣，總是供不應求，很快被民眾索取一空，喜歡他的創造風格的朋友，今年可別錯過了。另外，也邀請創業或在地產業於現場展示特色產品，不僅可以美食試吃、試喝，並且可以向創業成功商家共同討論創業過程，吸取經驗，開展眼界。