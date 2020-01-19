「鹿港花獅 銀樹劇偶」巧奪天工 　佛光山潮州講堂聯展迎新年

▲「鹿港花獅 銀樹劇偶」春節聯展即日起至3月1日在佛光山潮州講堂舉行 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「鹿港花獅 銀樹劇偶」春節聯展即日起至3月1日在佛光山潮州講堂舉行，邀請藝術家施順榮的花獅系列、新園青年藝術家宋家欽布袋戲型偶及蔡坤城鋁線樹雕3位藝術家聯展，精雕細琢作品風格，令人驚奇，為新春帶來年節氣氛，值得大家前來欣賞，感受那股藝術的美感。

▲施順榮。

施順榮是彰化鹿港人，9歲時一次看過舞獅後，從此為獅頭著迷，一頭栽入製作獅頭世界，維妙維肖的獅頭內，暗藏開關，眼睛還會動，神乎其技，贏得「花獅達人」名號。這次展出作品，豐富色調，突出傳統嚴肅感，更添一股童趣及活潑氛圍。

▲宋家欽。

藝術家宋家欽，自稱從小在媽祖廟埕前看著布袋戲長大，心中發願要製作媽祖神像，又不一般神明法相，從「芭比娃娃」啟發靈感，完成媽祖法相，投入布袋戲偶製作，將戲偶拉長到90公分，擁有完美比例的「九頭身」，創作成新型態「型偶」，不但容易操作，還能當作藝術品，深受布袋戲迷喜愛，2007年成立「研作展藝型偶社」，接受客製化訂單。

▲蔡坤城。

藝術家蔡坤城喜歡盆栽林木，但盆栽需要花費很多時間來照顧，有朋友的父親養盆栽，離家不能超過3天，因此他利用下班之餘，以鋁線園藝造景，仿製盆栽內林木的天然型態，纏繞出千姿百態的樹型，有的蒼翠欲滴、有的飽經風霜，有的根深葉茂、傲然挺立，各有不同的禪味，每件作品都花了他很多時間，都是他的心血。

參觀過展覽的屏東縣新園鄉鄉長方冠丁說，新園鄉這次有兩位藝術家在潮州講堂展出，感到與有榮焉，也感謝佛光山潮州講堂提供藝術家一個展出的平台。

潮州高中校長林榮洲表示，每件作品都展現豐富生命力，期待潮州講堂在地方發揮最大的藝術效益。

潮州講堂監寺妙辰法師表示，金剛經云「若見諸相非相即見如來」。期盼民眾欣賞藝術品的同時，也能體解人間佛教給人歡喜希望的本質，讓心中的菩提幼苗能發芽並感受到歡樂的年節氣氛。

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