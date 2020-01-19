高雄71％年輕人想罷韓！　謝震武點名2人「不是沒道理的」

▲謝震武表示，國民黨在年輕世代中不得民心不是沒有道理。（圖／翻攝自臉書「新聞面對面」）

記者張靖榕／綜合報導

韓國瑜歷經2018年九合一大選的巔峰，到2020年的重挫，現在更面臨高雄市長寶座難保的局面，持續引起許多人關注。日前媒體的民調出爐，20歲到29歲的年輕人中，高達71％的人支持罷韓，政論節目主持人引用這項民調，指出國民黨民調之所以低，看看前立委邱毅和蔡正元就知道，「不是沒有道理的」。

謝震武在《新聞面對面》中引用TVBS民調，指出高雄民調過半同意罷韓，落在53％，其中20歲到29歲族群中，71％的人同意罷韓。雖然總民調和年輕區間只差了18％的比例，但謝震武表示，「那個18％是不得了的」。

謝震武指出國民黨在此次選舉中的言行舉止所帶來的形象，以邱毅痛批蔡英文總統上波特王的節目為例，讓一個民間網紅用「撩妹話術」撩總統，邱和其他國民黨員覺得「你那像話嗎，成何體統？」謝震武認為，波特王和蔡總統的互動，看在觀眾眼裡「大家見人見智」，但對於現在許多年輕人而言，確實是無傷大雅的事情。

反觀國民黨，謝震武表示當時影片出來後，邱毅罵得最兇最難聽，但「接下來到的畫面是什麼」，是國民黨的蔡正元跟邱毅，兩個人一起出來開記者會，「我不曉得，年輕人看到這幕，他會怎麼想？」

對此，「人渣文本」周偉航認為，儘管高雄正在醞釀罷韓，「要注意！高雄的負能量已經在2020年1月11號做某種的宣洩了」，就如同水龍頭打開，已經漏了一些水出去，接下來韓陣營的做法，「可以把韓國瑜打開一個小小的水龍頭，讓它慢慢的洩掉」，這是接下來操作的關鍵。