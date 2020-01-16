　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

穿全身黑一週連吃兩次霸王餐　桃園女死守廁所嗆：我大眾明星臉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

桃園黃姓女子2016年12月間接連兩次前往台茂購物中心逛街，分別在兩間餐廳個吃一頓霸王餐，由於她當時身穿黑衣、黑褲，而且一個人點了許多餐點，讓店員印象深刻，就算一度躲進廁所不肯出來，還是被眾人揪出。雖然她挨告後辯稱自己是大眾臉、明星臉，但高等法院合議庭不採信，最後維持原審判決，依詐欺罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元確定。

判決書中提到，黃女2016年12月19日上午11時許前往台茂購物中心6樓某餐廳用餐，吃完之後隨即趁服務員不注意逃離現場；同年同月26日晚間6時許她再次前往該購物中心，這次則改在3樓的餐廳用餐，吃完一份澳洲肋眼牛排套餐之後立即落跑。

台茂購物中心。（圖／翻攝自Google地圖）

▲黃女一週內在台茂購物中心連吃兩次霸王餐。（圖／翻攝自Google地圖）

由於黃女一審被桃園地院依詐欺罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元，她不滿提出上訴並辯稱，監視器畫面中的霸王餐女不是她，是餐廳員工認錯人，「我從頭到尾都沒有承認，我沒有去該餐廳為何要報帳？當時我是在廁所被抓，對方一直說我沒有結帳，我也覺得很奇怪，現在雙胞胎誰認得清楚？我是大眾臉、明星臉，很多人都會把我跟別人認錯，我是比較衰替別人揹罪。」

不過，第一間受害餐廳的店長和負責接待的女店員證稱，黃女點了一盤沙拉、一盤麵、一盤豬腳，因為一般單獨來用餐的人不會吃這麼多，所以有特別注意一下，她剛離開的時候就有懷疑好像沒付帳，但也有可能是剛好去廁所，怕誤會，結果等了很久都沒有回來，這才確定人已經落跑了。

▲吃飯,大餐。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲黃女接受警詢時坦承吃飯沒付錢，出庭後又改口稱自己根本沒去過餐廳。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

而第二間受害餐廳的副店長證稱，公司平日的訓練項目之一就是要熟記客人的長相，黃女當天的確有到餐廳消費，「我們店內原本就有廁所，出入口也只有一個，客人要出去一定會經過結帳櫃檯，當天她說要去廁所，我們告知店內也有，但她堅持要去外面的，我們也只好讓她去了。我親眼在櫃檯目睹她走出餐廳沒有結帳，我也請一名員工一路尾隨跟到一樓的廁所，情況一直都在我們掌握之中，絕對不會認錯。」

對此，高等法院合議庭認為，上述證人與黃女無怨無仇，加上損失的金額非鉅，實在沒有理由冒著觸犯偽證、誣告的重罪出庭，可見他們的證述並非杜撰虛妄，加上兩間餐廳的員工所描述的「霸王餐女」長相一致，自具有相當的可信性，況且被告警詢以及出庭時的證詞前後不一，最後不採信她的說詞，維持原審判決，裁定駁回上訴，全案確定。

ET快訊
「莒光甜心」勾已婚少校！清境跨年激戰　正宮破門氣炸
導遊「韓我真的投不下去」　她淚曝：小英上了我爸媽也失業了
「是在哈樓」被採用了！北大新宿舍命名出爐　校方回應了
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南凶殺！酒後口角刀刺3同事2死1傷　兇手翻牆「跑到沒力落網」

臨檢點前突失控撞車…警近看2男1女纏一起：她和「表兄弟」去喝酒

噁男夜店搭正妹「一夜情偷拍私處照炫耀」　友傳到百人LINE群組：我一眼認出她　

連千毅認罪！害慘阿兄也延押　謝育全父母全程聽庭淚送還押：再忍一下

超狂駕駛「整路度估」撞倒2車、號誌燈桿…車內繼續睡　警傻眼：怎敢上路？

「莒光甜心」勾已婚少校！跨年摩鐵交纏　正宮破門氣炸…秒裝無辜：我是被騙的

超商買菸竟直接抽起來！被制止「中二病上身」　他狂K店員砸整店

小王吃人妻「愛的聲響震走廊」　綠帽建商怒告求償2000萬…結局神展開

春安開跑首日埔里秒爆槍擊案　47歲男子彈卡下巴倒橋邊

109年春安維護起跑「15天治安不打烊」　議長蔣根煌慰問新莊警

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

他神還原國中瞎妹參加畢業旅行 偷換房間、車上卡拉OK超懷念！

宣美表演遇暴雨…要求「撤掉遮雨棚」　跳一半「脫衣」陪觀眾一起濕！

3年未調！豪大雞排漲到75元 業者回應：因基本工資增加了

霸氣新娘「辣丟衝鋒槍」不扔扇！親友笑噴：希望不要常常撿到槍

半熟蛋嫩牛排丼、起司瀑布炸雞　激推超罪惡逢甲大學口袋美食！

超狂駕駛「整路度估」撞倒2車、號誌燈桿…車內繼續睡　警傻眼：怎敢上路？

「莒光甜心」勾已婚少校！跨年摩鐵交纏　正宮破門氣炸…秒裝無辜：我是被騙的

超商買菸竟直接抽起來！被制止「中二病上身」　他狂K店員砸整店

小王吃人妻「愛的聲響震走廊」　綠帽建商怒告求償2000萬…結局神展開

春安開跑首日埔里秒爆槍擊案　47歲男子彈卡下巴倒橋邊

109年春安維護起跑「15天治安不打烊」　議長蔣根煌慰問新莊警

利用網路平台交易槍枝改造　南警查獲槍枝改造工廠

刑事局暖冬宣導創首例　挹注14餘萬元善款購物贈中低收民眾

台電工程師拒收1.5萬...事後暗地拿70萬　高球名將曾雅妮叔涉竊油行賄

竹聯幫明仁會長想打知名度…招惹角頭慘被擄走毒打 警速逮法辦

倫敦政經學院出包！誤寫「蔡英文曾任副總統」　彭文正酸：48萬英鎊水準

ET民調／63.4％贊成罷免韓國瑜　44.2％後悔投讓他當高雄市長

尪曬十年挑戰照！太太「穿越時空」神凍齡　超強巫術刷爆3萬讚：你是好隊友

詹惟中再挺蔡英文「選後還是工作滿檔」！　曝投韓國瑜慘輸心聲

學測開考北台灣轉濕冷家長狂塞暖暖包　考生選5科都想「考75級分」

桃田賢斗眉間傷口縫10針　檢查若無異常2至3天後就能出院

台大、成大蟬聯企業最愛公立大學　私校排名翻轉由輔大重新奪冠

澳洲周末再迎「雨水炸彈」撲滅野火　消防員終於鬆口氣

旋轉階梯超浪漫！新加坡隱藏版打卡秘境　綠色洞穴美到炸

年前病例增30%！大掃除「地雷姿勢」痛炸曝光　自學2動作讓你超軟Q

舞廳大燈一開...小姐「辣腿+白皙渾圓彈出」一字排開　下秒拿粉餅往臉狂拍

社會熱門新聞

小王吃人妻　綠帽建商求償結局神展開

竹聯幫明仁會長慘被擄走毒打　還滿臉是血拍片道歉

即／新莊5月大男嬰搶救30分後亡！

快訊／機車撞水泥預拌車　女騎士卡車底大腿骨外露

銷魂聲傳隔壁！虐嬰女為挽回男友3P

20歲男租「海神」撞車…45萬飛了

一週吃兩次霸王餐　桃園女：我大眾臉

莒光甜心勾已婚少校！被抓包秒裝無辜：我是被騙的

新北7煞12酷刑凌虐情侶！逼演活春宮+吃狗屎

62歲男與少女2個月內激戰6回！賠30萬獲緩刑

春安開跑埔里爆槍擊案　男下巴中彈

李佳芬怒嗆「吳子嘉們　本尊怒告卻「找不到地址」

撞死騎士被起訴　12天後又撞死行人

「華爾街女神」認了！無照開投資課海撈3000萬

更多熱門

相關新聞

桃園「環境清潔週」　17－23日展開

桃園「環境清潔週」　17－23日展開

快過年了！全家總動員一起除舊佈新過好年。桃園市環保局14日在平鎮區三崇宮，舉辦「2020年環境清潔週擴大誓師宣導活動」。副市長李憲明、環保局副局長陳增祥與現場500多名環保志工們一同撕拆小廣告、清掃街道並搬運大型傢俱與清理廢棄物。眾人齊心協力清潔市容，期給桃園市民一個乾淨舒適的春節假期。

軍官變共諜發展組織案　二審判刑6月

軍官變共諜發展組織案　二審判刑6月

縱火燒台灣民政府　前議員李承龍二審判刑

縱火燒台灣民政府　前議員李承龍二審判刑

店員累積客戶點數換450元商品　慘賠22萬

店員累積客戶點數換450元商品　慘賠22萬

保時捷違停開車門！倒楣公車經過「卡右輪」還遭嗆

保時捷違停開車門！倒楣公車經過「卡右輪」還遭嗆

關鍵字：

桃園高等法院詐欺

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

老公腦幹出血！妻放棄CPR...提「1請求」醫淚崩

福原愛隱瞞孩子2件事！住台灣不說中文

踩防盜窗上大掃除！37歲女5樓墜下慘死

科技富豪日本偷情　老婆：我選擇放下

21公斤吳花燕醫院過世…弟弟回應了

快訊／陳師孟請辭監委！獲蔡英文核准

57歲馬景濤當婚禮歌手…現身農村！商演價132萬

EXID哈妮「招牌瀏海」消失！近況曝光

爆韓國瑜不喝酒睡不著　謝金河道歉

勇者試喝「5毒蛇酒」：沒掛急診硬整天

小蠻和邵翔回老家過年「從沒洗過碗」

高雄新開幕吃到飽2人同行1人免費

陽台袋子頻掉落　夫妻見真相心軟

暴瘦意外確診胰臟癌　醫提3大晚期症狀

更多

最夯影音

更多
買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助
既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面