穿全身黑一週連吃兩次霸王餐　桃園女死守廁所嗆：我大眾明星臉

記者黃翊婷／綜合報導

桃園黃姓女子2016年12月間接連兩次前往台茂購物中心逛街，分別在兩間餐廳個吃一頓霸王餐，由於她當時身穿黑衣、黑褲，而且一個人點了許多餐點，讓店員印象深刻，就算一度躲進廁所不肯出來，還是被眾人揪出。雖然她挨告後辯稱自己是大眾臉、明星臉，但高等法院合議庭不採信，最後維持原審判決，依詐欺罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元確定。

判決書中提到，黃女2016年12月19日上午11時許前往台茂購物中心6樓某餐廳用餐，吃完之後隨即趁服務員不注意逃離現場；同年同月26日晚間6時許她再次前往該購物中心，這次則改在3樓的餐廳用餐，吃完一份澳洲肋眼牛排套餐之後立即落跑。

▲黃女一週內在台茂購物中心連吃兩次霸王餐。（圖／翻攝自Google地圖）

由於黃女一審被桃園地院依詐欺罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元，她不滿提出上訴並辯稱，監視器畫面中的霸王餐女不是她，是餐廳員工認錯人，「我從頭到尾都沒有承認，我沒有去該餐廳為何要報帳？當時我是在廁所被抓，對方一直說我沒有結帳，我也覺得很奇怪，現在雙胞胎誰認得清楚？我是大眾臉、明星臉，很多人都會把我跟別人認錯，我是比較衰替別人揹罪。」

不過，第一間受害餐廳的店長和負責接待的女店員證稱，黃女點了一盤沙拉、一盤麵、一盤豬腳，因為一般單獨來用餐的人不會吃這麼多，所以有特別注意一下，她剛離開的時候就有懷疑好像沒付帳，但也有可能是剛好去廁所，怕誤會，結果等了很久都沒有回來，這才確定人已經落跑了。

▲黃女接受警詢時坦承吃飯沒付錢，出庭後又改口稱自己根本沒去過餐廳。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

而第二間受害餐廳的副店長證稱，公司平日的訓練項目之一就是要熟記客人的長相，黃女當天的確有到餐廳消費，「我們店內原本就有廁所，出入口也只有一個，客人要出去一定會經過結帳櫃檯，當天她說要去廁所，我們告知店內也有，但她堅持要去外面的，我們也只好讓她去了。我親眼在櫃檯目睹她走出餐廳沒有結帳，我也請一名員工一路尾隨跟到一樓的廁所，情況一直都在我們掌握之中，絕對不會認錯。」

對此，高等法院合議庭認為，上述證人與黃女無怨無仇，加上損失的金額非鉅，實在沒有理由冒著觸犯偽證、誣告的重罪出庭，可見他們的證述並非杜撰虛妄，加上兩間餐廳的員工所描述的「霸王餐女」長相一致，自具有相當的可信性，況且被告警詢以及出庭時的證詞前後不一，最後不採信她的說詞，維持原審判決，裁定駁回上訴，全案確定。