選後首開直播　韓國瑜：選後放下對立！家庭和諧比什麼都重要

▲韓國瑜選後首次開直播，呼籲所有家庭要放下政治上的歧見。（圖／翻攝韓國瑜臉書）



記者洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜選後首次開直播，影片一開頭就向觀眾拜早年，對於選後的心情，韓則表示非常平靜並全心面對市政，這段期間有民眾再臉書上對他加油打氣，讓他感念在心，不過對於選舉期間，許多家庭因政治立場不同出現世代分歧，韓國瑜呼籲，希望大家能放下對立的心情，畢竟家庭和諧比什麼都重要，也希望大家重拾心情為台灣的經濟打拼。

韓國瑜在直播一開始就向民眾拜年，希望民眾在金鼠年平平安安、幸福快樂，目前市府的春安工作正在緊鑼密鼓進行中，最近除了探視身心障礙的弱勢族群，也陪獨居老人圍爐，他也感謝每個區里的守望相助隊，因為目前警力不足，許多春安工作不足之處，都是靠這些民力共同維護社區的安全，讓他相當感謝。

其次關於選後的心情，韓國瑜表示，非常感謝支持他的好朋友，他也知道許多朋友投完票後都痛哭流涕，有的睡不著覺，有的食不下嚥，也接到許多朋友關心的電話，不過他也知道許多長輩與子女因支持候選人不同吵架，他首先要非常感謝大家的關心跟支持，尤其是僑居地的華僑及台商，雖然是失望的回去，但他希望大家能放下心情。

其次是在這次選舉中產生的世代衝突，希望能拜託每一個人及每一個家庭一定要「和睦的相處」，因為「人在一生中，最珍貴的就是家人相親相愛」，而且農曆春節又要到了，如果大家能暫時不要討論政治，或許可討論工作、學業等，而且現在選舉結束，台灣應該要回到一個祥和的社會，韓也強調「政治太熱不是一件好事」。

提到高雄市政，韓國瑜也提到高雄燈會即將開始，市府也委託專業的團隊製作「快樂的出航」主燈，並請到2位藝術家以廢棄塑料製作「愛之鯨」，希望市民朋友從大年初五燈會開始後能攜家帶眷來參觀高雄燈會。