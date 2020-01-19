麥當勞薯來堡強勢回歸！重量級聯名黃阿瑪獻唱2020主題曲　網哭：真的是厚實萌樣

▲2020「金迎招財薯來堡」最潮RAP 超大咖神祕嘉賓翻唱萌度破表！（影／ETtoday)

▲麥當勞薯來堡強勢回歸！貓界最強網紅「黃阿瑪」翻唱數來寶RAP。（圖／即新聞，下皆同）

消費中心／綜合報導

「新春開鼠來、鼠年行大運」，新年就是要來一首數來寶來為這一年帶來好彩頭！除了數來寶外，應景的吉祥菜也絕不可少，春節期間限定的麥當勞「金迎招財薯來堡」就是所有粉絲敲碗期待的好美味。濃厚的黑胡椒醬配上酥脆薯餅的好口感終於強勢回歸，期間限定從1月15日開賣到2月25日結束。此外，在2020愛你愛你的一年，「超重量級」明星用萌寵語大唱「薯來堡」歌曲，看到肥肥的肉球以及「ㄉㄨㄞ～ㄉㄨㄞ」的屁屁，你猜到是誰了嗎？

沒錯，今年在滿滿愛你愛你的2020年，破天荒喵星人黃阿瑪擔當翻唱重任，只見阿瑪乘著鞭炮火箭直奔而來，大唱數來寶，唱出「金迎招財薯來堡」最誘人的滋味。開場阿瑪秒開金口快嘴Rap，搭配半躺露出誘人肚肚招手的姿勢象徵招財貓讓紅包加大加厚，接著配上無限複製的阿瑪口吐金幣唱出「金黃薯餅薯年驚喜」，象徵元寶多多財運滾滾來，最後大喊「金迎招財薯來堡，讓你薯年樣樣好」，各種阿瑪的「厚實」的萌樣，就跟強勢回歸薯來堡一樣金黃而誘人，讓人不知不覺就陷入阿瑪跟超可口薯來堡的無限魅力中。

▼黃阿瑪超萌模樣配上「貓語」把薯來堡好滋味全部唱出來。

別以為只有喵星人派出代表，汪星人「連環泡有芒果」也跟著來響應，正當發條爸歡天喜地準備享用「金迎招財薯來堡」時，突然耳邊傳來一陣悠揚的音樂，突然「夢到」多多、酒酒以及大大在旁邊露出淚眼汪汪地樣子，專情的盯著發條爸手上的漢堡，讓發條爸忙著揉眼睛確認是不是在做夢。最後三隻萌犬直接化身財神爺，對著發條爸大喊，「漢堡拿來」時，才知道原來這一切不是夢，但為了汪星人好，發條爸直接用買「金迎招財薯來堡」套餐贈送的限量好運紅包袋，裝著三隻柯基最愛的潔牙骨，跟著爸爸邊啖著美食，邊祝所有人讓好運旺旺來。

▼別以為只有喵星人！狗界「連環泡有芒果」也參戰。

麥當勞農曆新年前推出最強主打「金迎招財薯來堡」，漢堡夾著黃金酥脆的薯餅以及兩種厚實肉排好選擇（牛／雞），再加入獨特黑胡椒醬以及洋蔥，不只份量超大，視覺上看起來就大滿足，咬下去口感從外皮柔嫩、洋蔥酥脆聲響、肉汁噗滋聲以及薯餅咔滋咔滋的脆度，每一口都是超大感動，再加上黑胡椒醬讓整個漢堡更帶勁有味，每次上市網友一定爭相搶購，紛紛大喊，「每年過年期間吃到『金迎招財薯來堡』就覺得很幸福。」

在2020年祭出超重量級的黃阿瑪以及連環泡有芒果讓所有麥當勞粉超級興奮，在網路上隨即掀起熱議，有網友就說，「找來阿瑪太會了吧」、「我全程只看到漢堡跟毛小孩，萌哭了！」。此外，1月15日至2月25日凡購買「金迎招財系列套餐」加點六塊麥克鷄塊即享優惠價55元，還贈送限量紅包袋乙份（送完為止），以麥當勞薯條燙金作為設計，不管是送禮或自用都非常適合，就快點揪三五好友，手拿「金迎招財薯來堡」跟著超萌阿瑪、連環炮有芒果大唱「薯來堡數來寶」，一起熱鬧過新年吧。

▼1月15日至2月25日凡購買「金迎招財系列套餐」加點六塊麥克鷄塊即享優惠價55元，還贈送限量紅包袋。