貓迷必須擁有！麥當勞超Q「Hello Kitty萬用置物籃」明開搶　全台只有10萬個

▲麥當勞「Hello Kitty萬用置物籃」明日開賣。（圖／麥當勞提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

就是明天！繼「美樂蒂萬用置物籃」刮起全台搶買炫風後，麥當勞再度找來剛慶祝完45歲生日的三麗鷗最強萌主「Hello Kitty」，推出「Hello Kitty萬用置物籃」，經典的大頭造型萌到爆炸，無論是手提或是放在辦公桌上，都讓人覺得超級療癒，明（20）日上午11時準時開搶，全台限量僅有近10萬個，每人限購2個，售完為止。

▲▼超可愛的Hello Kitty萬用置物籃同樣有3種使用方式。（圖／業者提供）



麥當勞去年10月推出全台限量6萬個的「美樂蒂萬用置物籃」，開賣短短2小時就幾乎完售，人氣破表，沒想到短短不到3個月時間，麥當勞再度攜手三麗鷗祭出「Hello Kitty萬用置物籃」，這次找來擁有超高人氣的Hello Kitty擔綱主角，大頭造型置物籃Q到爆炸，Kitty鐵粉不淪陷都難。

「Hello Kitty萬用置物籃」同樣擁有3種使用方式，包括手提、車掛及平擺，無論是新春時想提著出門，還是放在家裡當作擺放各種小物的置物籃通通沒有問題。

▲經典Hello Kitty大頭造型可愛到霸炸。（圖／記者蕭筠攝）

「Hello Kitty萬用置物籃」全台限量只有近10萬個，明（20日）上午11時正式開賣，凡於麥當勞餐廳內購買任一餐加價269元、單買售價319元，即可獲得「Hello Kitty萬用置物籃」1個，提醒每份套餐限加購1個，每人每次消費限購2個，售完為止。

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