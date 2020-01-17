「Hello Kitty萬用置物籃」來了！全台麥當勞限量10萬個　開賣日曝光

▲麥當勞推出超可愛「Hello Kitty萬用置物籃」。（圖／麥當勞提供，下同）



記者蕭筠／台北報導

Kitty控必須搶！麥當勞繼推出可愛又粉嫩的「美樂蒂萬用置物籃」掀起搶購熱潮後，2020年再度攜手三麗鷗最強萌主「Hello Kitty」，祭出「Hello Kitty萬用置物籃」，超可愛的Kitty大頭讓人一秒融化，下週一（20日）上午11時準時開搶，全台限量僅有近10萬個，售完為止。

▲▼「Hello Kitty萬用置物籃」下周一開賣。



2019年11月新加坡麥當勞為慶祝Hello Kitty45歲生日，推出全球首發的「Hello Kitty萬用置物籃」，讓台灣許多Kitty超心動，沒想到今（17）日台灣麥當勞宣佈台灣也有了，麥當勞與三麗鷗再度攜手推出拜年必備神器「Hello Kitty萬用置物籃」，Kitty大頭造型Q到爆炸，這次一樣可以手提、車掛或是平擺在桌面，不僅方便又超療癒。

「Hello Kitty萬用置物籃」全台限量只有近10萬個，下周一（20日）上午11時正式開賣，凡於麥當勞餐廳內購買任一餐加價269元、單買售價319元，即可獲得「Hello Kitty萬用置物籃」1個，提醒每份套餐限加購1個，每人每次消費限購2個，售完為止。

▲▼「Hello Kitty萬用置物籃」下周一開賣。

▲▼「Hello Kitty萬用置物籃」下周一開賣。

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