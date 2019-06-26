國軍桃園總醫院雁行專案　提供民眾便利健康雙贏

▲國軍桃園總醫院召開雁行團隊會議。（圖／國軍桃園總醫院提供）

記者楊熾興／桃園報導

國軍桃園總醫院將持續扮演大雁的角色，藉由大雁領航小雁的模式，以病人為中心，扭轉頭重腳輕的醫療生態，26日召開雁行團隊會議，透過醫院與基層醫療院所更緊密的合作，提供民眾就醫便利性，並與原診所醫師以「雙主治 醫師模式」共同治療。強化跨院際的醫療交流，讓醫療資源效益最大化。

健保署北區業務組於2018年推行「雁行專案－社區醫療合作推動計畫」，透過「電子轉診平台」及「健保醫療資訊雲端查詢系統」，鼓勵醫院與診所能建立更具體的醫療實質交流，藉由「雙向轉診」及「資源共享」，達成「分級醫療」的目的。

▲▼與近百家診所合作看診及轉診提供民眾就醫便利性。（圖／國軍桃園總醫院提供）

國軍桃園總醫院響應政府政策，以「桃總雁行，健康雙贏；落實分級，居家整合」為專案執行主題，26日與近百家基層院所共同組成社區醫療照護團隊，舉行雁行團隊會議，會中除了藉由健保署建置的「電子轉診平台」及「健保醫療資訊雲端查詢系統」外，國軍桃園總醫院建立看診綠色通道，針對各基層醫療院所轉診病人，由專人協助掛號，每診間並保留3個員額，不會遇到掛不到號之窘境。

另外，國軍桃園總醫院建置的「轉診就醫地圖」及「可媒合診所清單、手冊」，整合了合作院所之專才、設備等，協助醫師選擇適合下轉院所；國軍桃園總醫院還建置了「行動化雲端巡房系統」，合作院所可在診所端，透過行動化雲端巡房系統，查詢診所上轉或醫院下轉的病人資訊。