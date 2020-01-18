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2020鼠來寶保平安　防災、趣味闖關大挑戰與民同樂

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▲台南市消防局政風室，辦理「119擴大防火宣導暨園遊會嘉年華活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局政風室，辦理「119擴大防火宣導暨園遊會嘉年華活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為提倡廉潔意識推廣到社會大眾，將反貪觀念向下扎根，並藉此行銷民眾廉政核心價值，台南市消防局政風室，18日上午8時至12時，結合第一救災救護大隊、台南市消防之友會第一辦事處及大台南家長協會等單位，辦理「119擴大防火宣導暨園遊會嘉年華活動」。

活動在台南市新營區公園道40米蓮棚架，辦理反貪倡廉宣導活動，消防局政風室於現場設立「反貪腐」廉政宣導專攤，以推動消防機關反貪倡廉及行政透明措施為主題，於攤位週邊懸掛廉政反貪宣導看板及海報，並發放「營造優良公務環境」、「洗錢防制」及「花錢買罪受」等廉政宣導資料，宣導不貪污、不關說、不利益輸送等廉政觀念。

▲台南市消防局政風室，辦理「119擴大防火宣導暨園遊會嘉年華活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另進行寓教於樂之趣味反貪遊戲「廉政拼圖趣」之反貪遊戲來與民同樂，參加民眾回答廉政問題後，藉由完成最後一片廉政拼圖來象徵為廉政集氣，從互動中灌輸民眾反貪意識，達到「全民倡廉」的目標，現場並進行活動問卷填答及贈送精美廉政宣導品活動，以達到互動式宣導成效。本次活動參與民眾十分踴躍，本局政風室廉政宣導攤位前更是大排長龍，反應熱烈，參與活動人數約計250人，宣導品發放逾230件。

為培養民眾的公民品德及建立反貪腐觀念，形塑廉潔公民，實踐乾淨政府理念。未來消防局政風室仍將持續推廣宣導，透過反貪活動的參與，逐步踐行民眾外部監督機制，擴大反貪、防貪及肅貪的能量，全力營造「貪污零容忍」的廉政主流價值。

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