2020屏東熱帶農業博覽會 蘇揆邀民眾屏東走春…OPEN彩繪稻田吸睛

▲2020屏東熱帶農業博覽會18日熱鬧登場，為期22天 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2020屏東熱帶農業博覽會18日熱鬧登場，行政院長蘇貞昌由屏東縣長潘孟安陪同，率先體驗由多色系彩稻打造的超人氣明星OPEN家族彩繪稻田，共同揭開為期22天的屏東熱博活動。

▲▼OPEN家族彩繪稻田前合影、2020屏東熱帶農業博覽會登場。

今年27公頃熱博園區規劃迎春花海、夢幻彩瓜廊道、水產館、水果樂園及毛小孩園地等26大亮點主題區，蘇揆與潘縣長邀請全國民眾春節假期前進屏東，見證進步中的屏東農業結合科技、藝術展現的深度與厚度。

縣長潘孟安表示，屏東是農業大縣，是全台花卉、蔬果及畜漁產重要生產基地，為發揮農業軟實力，縣府以農試所育成彩稻品種，種出不同造型的彩稻圖騰，並將園區融入以花卉、蔬果、稻米、水果、雜糧等農作為元素，譜出美麗可食地景圖案，每年不同主題的屏東熱帶農業博覽會，春節期間吸引造訪遊客屢創新高。今年熱博園區26大亮點主題，不僅好逛、好玩，更是優質伴手禮展示基地，觀迎大家一起前進屏東，過好年、買好物、吃好食。

蘇貞昌院長肯定縣長潘孟安是最會行銷的首長，從台灣燈會到結合屏東在地特色農業與地景藝術的熱帶農業博覽會，成功打響「我屏東、我驕傲」，他表示，屏東熱帶農業博覽會已舉辦11年，他是前來屏東熱博最多次的行政院長，屏東的氣候宜人，農漁畜產品質優良，屏東農業的轉型，令人耳目一新，邀請全國民眾春節一定要來屏東熱博走春。



潘孟安縣長隨後邀請行政院長蘇貞昌、立委周春米、鍾佳濱、蘇震清、莊瑞雄及多名縣議員等貴賓欣賞超人氣明星OPEN家族彩繪稻田。潘縣長擔任導覽員逐一解說彩稻田種植過程，並登上彩稻田看台合影，一起見證屏東農民在農業推展的軟實力。

縣府表示，今年前來熱帶農業博覽會，可優先下載i-Ping屏東智慧導覽農城app，園區特色介紹及優質農特產商家一手掌握，還有優惠卷可下載，讓你行囊滿滿，盡收屏東伴手禮。外地朋友請上屏東熱博官網https://2020ptae.tw查詢。

2020屏東熱帶農業博覽會活動今天起至2月9日止，除了1月24日除夕休園外，每日開園時間為早上9點到下午5點，免收入園門票，園區內規劃停車位，酌收汽車100元，機車30元清潔費。另屏東火車站有接駁車前往園區，提供民眾搭乘。

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