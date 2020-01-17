【廣編】超商龍頭7-ELEVEN搶佔隱形眼鏡商機　24小時隨時隨地　讓你不用等

▲不管是外出、上班或上學，只要走到7-ELEVEN就可以買到「MI TESORO蜜緹彩色日拋隱形眼鏡」。



▲不管是外出、上班或上學，只要走到7-ELEVEN就可以買到「MI TESORO蜜緹彩色日拋隱形眼鏡」。



圖、文／海昌提供

近年來台灣女性對於彩色隱形眼鏡的需求量越來越大，超商龍頭7-ELEVEN也跟上這股趨勢，讓女性們能夠更加便利的買到彩色隱形眼鏡。

7-ELEVEN這次引進的彩色隱形眼鏡品牌也將在日本同步上市，品牌「MI TESORO」是義大利語「我的寶貝」的意思，品牌代言人「愛花」是日本平成年最後一屆ViVi模特兒選拔大賽中，近7000多人中脫穎而出的冠軍。這次推出的3款花色，都是最新日本流行的自然款花色，不過於誇張，又帶著特別色彩的自然放大，不管是外出、上班或上學，只要走到7-ELEVEN就可以買到「MI TESORO蜜緹彩色日拋隱形眼鏡」。

亞洲安視達這次代理了即將在日本上市的MI TESORO並爭取了同步上市的產品，是以日本標準安全技術的「色彩分子立體包覆技術」生產，彩片染料不會直接接觸眼睛，隱形眼鏡的保存液更添加了「PMB保濕因子」，讓保存液的保濕效果比一般保存液更加倍保濕，這種保存液也是目前日本市面上高端隱形眼鏡會使用的保存液，可以大幅增加配戴的舒適性。藉此次的7-ELEVEN上市可以讓消費者更方便的買到與日本同步流行的高質感隱形眼鏡。

更多產品資訊請上亞洲安視達官網查詢：https://asiastaranw.com.tw/

「MI TESORO蜜緹彩色日拋隱形眼鏡」將於2020/1/15超過5600家7-ELEVEN門市正式販售。