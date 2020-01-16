第2次見面…夜店續攤後新北男喊：保證不碰妳！卻「強壓扒褲」　她崩潰躲超商

▲林男指侵才見面2次的女性友人不認帳，對話卻自打臉。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／新北報導

一名林姓男子2018年3月間與女子小乃（化名）相約見面，接著再前往信義區一間夜店續攤，離開時林男向小乃提議，可以到他三重住處休息，並保證絕對不會侵犯小乃，孰料，2人抵達住處後，林男卻起了邪念，不顧小乃的反對性侵得逞。法院審理後依強制性交罪，判林男有期徒刑3年6月，可上訴。

判決指出，林男2018年2月間認識小乃，2人約定3月1日晚間9時許在西門町第2次見面，再前往信義區一間夜店聊天、飲酒到凌晨2時許。2人準備離開時，林男向小乃提議，可以到他位在新北市三重區的住處休息，並向小乃保證絕對不會出手侵犯，小乃這才同意和他一起返回住處。

2人抵達房間聊完天後，小乃表示自己很累想要休息，林男一見隨即提議「妳可以躺在床上睡覺」，並再次向小乃稱「保證不碰妳」，沒想到小乃才躺下沒多久，林男竟起了邪念，不顧對方的反對，先是將小乃強壓在床上，接著強吻、拉開小乃牛仔長褲的拉鍊，指侵得逞。

不甘受辱的小乃決定報警提告，但林男矢口否認犯行，辯稱自己沒有與小乃發生性行為，也沒有違反她的意願。但由於小乃的證詞前後一致，就連超商男店員也出面作證，事發後小乃曾躲進超商，林男也跟著衝入超商，前後進入店內共3次，當時林男還向他表示，「帶小乃回家就是要做那個，不然要怎樣」，透露曾強脫小乃褲子，用手弄小乃，他見狀覺得很危險，才會帶小乃到醫院驗傷。

新北地方法院勘驗雙方對話發現，林男案發後曾傳訊息給小乃，「我有點衝動對不起原諒我好嗎」、「我們都冷靜好嗎對不起」、「妳喜歡什麼我買給妳」、「Sorry」、「警察要找我拜託妳幫幫我」，不採信林男說詞，最後依強制性交罪判他有期徒刑3年6月，全案仍可上訴。

我沒有遲到，是時間遲到了！

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