南警二分局防搶演練不一樣　「紅龜」現身呼籲歹路不可行

▲台南市警二分局防搶演練不一樣，「紅龜」洪智雄偵查佐現身，呼籲搶匪歹路不可行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「碰！不要動！搶劫，把錢放進袋子，快！」，鬧區西門路京城銀行，突然槍聲大作，嚇壞不少銀行的民眾，頭戴頭套及手持搶械的歹徒獨自徒步走進銀行櫃檯行搶逃逸，隨即警方巡邏車沿途警鳴器大響，迅速被獲報巡邏員警逮捕，由於現場歹徒及員警精準專業動作，讓現場民眾真以為是「搶劫」，紛紛駐足圍觀。

以往演練擔任歹徒的洪智雄偵查佐，因在公務勤餘時經常聽廖添丁與紅龜行俠仗義的傳奇故事，而本身又姓「洪」故綽號「紅龜」不脛而走，而且「紅龜」在從警生涯中，配合防搶演練共計演了16年的歹徒，且從臺灣北搶到臺灣南都未成功即遭逮獲，本次因應世代交替傳承年輕學弟來擔任，終於不再由「紅龜」扮演歹徒，而今天是以勸人向善的角色來現身，並呼籲大眾 「歹路不可行」。





市警二分局長王森瑒表示，因應農曆春節將屆，現金流動較平常更加頻繁，本分局以最貼近真實狀況的方式與轄區金融機構共同實施防搶演練，藉以提高員警及金融機構行員處置的應變能力，建構完善的警銀通報機制；而在農曆春節期間，將會於本轄各旅遊勝地設置機動派出所宣導「防竊（扒），防搶，防詐騙」，並提供民眾緊急必要之協助，以最優質的專業服務讓民眾感到警察對於治安的用心，亦提供保護民眾存、提款安全、現金代保管及舉家外出等等為民服務，請民眾多加利用，目的就是讓民眾過一個安心、放心、貼心的農曆春節連續假期。