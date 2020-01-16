利用網路平台交易槍枝改造　南警查獲槍枝改造工廠

▲台南市警刑警大隊偵三隊、刑事局，破獲一起槍枝改造工廠，查獲劉姓男子等2男1女，起獲改造手槍1枝及子彈13顆、槍枝零組件、改造槍械工具等證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警刑警大隊偵三隊、刑事局，網路巡邏循線破獲一起槍枝改造工廠，查獲劉姓男子等2男1女，起獲改造手槍1枝及子彈13顆、槍枝零組件、改造槍械工具等證物一批，查出劉嫌等人涉嫌以合法掩護非法，為買家進行改造槍管及撞針等非法交易，全案依槍砲罪嫌送辦。

台南市刑大偵三隊執行網路巡邏發現，52歲劉姓犯嫌，於露天及蝦皮等網路平臺刊登販售操作（模擬）槍擊高壓空氣槍等，並提供槍枝改造之技術性資訊幫助買家改造槍枝；警方另於查獲持有空氣槍之犯嫌，得知劉嫌等人確有從事販賣槍枝及零組件之不法行為，即與刑事局偵一大隊偵三隊共組專案小組，報請橋頭地方檢察署李明昌檢察官指揮偵辦。

經偵查發現劉嫌以經營網路賣家專賣合法操作槍、模擬槍為掩護，再自行以Line使用暱稱與買家進行改造槍管及撞針等非法交易。犯嫌林46歲林姓女子基於幫助改造槍枝犯意，提供自身金融帳戶供買家匯款，躲避查緝及幫助劉嫌運輸改造後槍管及撞針等重要槍枝零件。另名67歲林姓犯嫌受劉嫌委託，以自家車床、砂輪機、鑽頭等工具代為製造撞槍及貫通槍管，再由劉嫌販賣買家牟取暴利。因劉嫌生性狡滑，1人分飾2角，以販賣合法操作槍給買家後，再匿名替買家改造貫通槍管牟利。案經專案小組長時間跟監埋伏，並運用偵查技巧及調閱監視器分析，終蒐證得劉嫌涉嫌改造槍枝事證。

案經蒐證齊全，專案小組於1月14日持橋頭地方法院搜索票，至高雄市岡山區岡山路及左營區和光街2處搜索，查獲劉嫌等3人，並查扣改造手槍1枝及子彈13顆、槍枝零組件（改造槍管半品、撞針簧、復進簧、擊鎚、連發桿、板機等）1批，改造工具CNC車床、鑽孔機、子彈壓模機、鑽尾、砂輪機、膛線刀等1批、筆記型電腦1台、改造槍枝構造圖紙17張、改造撞針半成品1批、裝飾彈數百顆等相關證物。

警訊中劉嫌矢口否認販賣貫通之槍管，惟他坦承使用暱稱以聯繫買家寄送槍管及改造槍管事宜，另名林姓犯嫌供詞均避重就輕，惟有多名買家於警詢筆錄中指證歷歷，全案依槍砲罪嫌移橋頭地檢署偵辦。