家長排隊領「勝選雞排」小孩走失　南警助心急家長找回迷童

▲台南有家長顧著排隊領勝選雞排，小孩卻不慎走失，幸好警方積極協助尋回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市有熱情粉絲，為慶祝總統大選結果，於水萍塭公園正門口發送1100份免費「勝選雞排」，吸引上千人潮排隊，市警六分局金華派出所在活動開始前，即協助交通疏導，並擺放交通錐，但有家長在排隊等著領雞排時，小孩不慎走失，員警接獲報案後積極尋找，順利找回4歲男童，結束有驚無險驚魂記。

總統大選於今年1月11日結束，網路紛紛出現祭品文（許願文），全台刮起「雞排風」，不少熱情粉絲為慶祝自己支持的對象順利當選，免費發送雞排供民眾享用。1月13日晚上8時於台南水萍塭公園舉辦首波的免費領「雞排活動」，有家長排隊領雞排時，4歲男童不慎走失。這名家長雞排領了，小孩卻走丟了，心急如焚地在公園內找尋。

當晚8時57分許，警方接獲民眾報案稱，找到一位疑似走失的男童，警方迅速到場發現1名男童因找不到家人，著急地說不出話來，警方只好帶著男童四處找尋家人，大約花了15分鐘左右，才找到男童阿姨，結束這場意外插曲。男童阿姨向警方表示，男童母親去排隊領雞排，將小孩交付給她看顧，她只好1人顧3個小孩，不料領雞排的人潮眾多，男童母親排隊許久還沒回來，而貪玩的男童不耐久候，就跑去找遊樂器材玩耍，才因此走失。

警方呼籲未來一、兩週內還會有類似相關的「雞排活動」，也會吸引不少人參與，而春節連假將近，外出出遊活動多，孩童出門活動力強，往往無危險警覺性，盼家長多一份耐心多一份安心，應時刻小心留意，以免走失發生憾事。