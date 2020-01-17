▲ 落實推動「陽光法案」，新北市府公職人員財產申報抽籤審核。新北市政風處副處長林煥淳（左）、科長陳柏宇（中）、主任秘書徐偵雄（右）。（圖／新北市政風處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府2019年度應申報財產之公職人員總計3448人，為落實執行陽光法案，各受理政風機構每年均依規定，就受理之財產申報案件進行一定比例之查核，政風處17日於市府，率先公開辦理財產申報實質審核抽籤作業，由政風處受理申報人數93人中，依10%比例抽出10人，中籤名單將公布於政風處網站。

新北市府政風處17日於市府第1224會議室，率先公開辦理財產申報實質審核抽籤作業，抽籤作業力求程序公正、公開，作業方式兼顧嚴謹及效率，該活動由副處長林煥淳主持，先由監察人主任秘書徐偵雄及現場政風人員共同檢視抽籤名冊，檢視完當場置入籤球後，再由與會人員見證下辦理抽籤作業。

▲ 新北市政府2019年度應申報財產之公職人員總計3448人。

政風處副處長林煥淳表示，透過公職人員財產資訊的公開，接受公眾監督，增進民眾對政府施政及公職人員清廉的信賴，而為落實執行陽光法制，政風單位需依法審查申報義務人是否誠實申報財產及有無財產異常增加等情事，如有發現故意申報不實，將依據公職人員財產申報法第12條規定，報請法務部裁罰。

為促進申報義務人瞭解財產申報規定，減少受罰情事發生，市府政風處每年均積極辦理法令宣導及申報輔導作業，並將財產申報表填寫注意事項及常見錯誤態樣，研編申報參考手冊，建置於政風處陽光法案主題網「財產申報專區」，提供申報人下載參閱。另外，每年度申報義務人亦得透過授權查調財產之方式取得部分應定期申報之財產資料，以減輕自行查調之負擔，並減少因不諳法令致申報不實之情事。

近年來，市府政風處致力推動財申授權機制，在2019年度新北市政府定期申報義務人完成授權查調財產作業者計2333人，授權比例98.07%，已有逐年提高趨勢，期待申報義務人能多加善用此機制，以避免財產漏溢報情事發生，以有效保障自己的權益，避免遭受裁罰。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 新北市政風處17日於市府，率先公開辦理財產申報實質審核抽籤作業。

▲ 財產申報實質審核抽籤作業。