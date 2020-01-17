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台北國際書展暖身場　新北市圖「悅讀韓國」冬令營免費報名

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▲ 台北國際書展暖身場 新北市圖「悅讀韓國」冬令營免費報名。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 台北國際書展暖身場！新北市圖「悅讀韓國」冬令營免費報名。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

化身韓國當紅偶像，大跳電競街舞；跟韓國大媽學說韓語、認識韓國美食、體驗韓國新年風情；自己動手作韓風流行小物，寒假1月21日開始，新北市立圖書館特別搭配即將展開的臺北國際書展，推出「悅讀韓國」寒假兒童閱讀活動，帶大小朋友認識歐爸以外的韓國！

學韓文、看韓劇、追韓團、品嚐韓國食物、追求韓國流行文化、到韓國旅遊、留學……韓國流行文化在臺灣深受歡迎，今年寒假，新北市立圖書館特別與台北書展基金會合作，推出「悅讀韓國」寒假兒童閱讀活動，除了有「悅讀韓國」與「新北嚴選寒假好書展」兩個主題展覽，同時還有「阿珠媽聊韓文化」、「韓國x電競」講座、「Just Dance 韓假動一動」電競街舞體驗營、「韓國美食教學」、「花漾韓服－兒童想像力插畫」、「童趣韓國－繪本世界好好玩」等一系列包括主題講座、研習課程、故事活動、經典影展、陪讀活動等超過百場的韓冬閱讀童樂會。

新北市立圖書館館長王錦華表示，韓國流行文化風靡，今年寒假，圖書館特別結合國際書展，透過不同類型的主題閱讀與陪讀活動，並且搭配學習護照，讓大家跳脫對韓國只有韓劇跟明星的印象，可以對韓國文化有更深入的認識。另外，由新北市50位閱讀推動教師，為新北市1-6年級的學童推薦的「新北嚴選」兒童寒假閱讀書單，也透過書展的方式於全市29區分館展出，讓小朋友寒假閱讀不斷電。

「悅讀韓國」新北市寒假兒童閱讀活動1月21日起至2月26日止將於全市29區同步展開，各項活動完全免費，1月16日起陸續開放報名，1月21日至2月10日完成學習護照還可兌換限量小禮物！。詳細活動資訊、報名方式、以及活動詳情及「新北嚴選」兒童寒假閱讀書單請至新北市立圖書館網站：http://www.library.ntpc.gov.tw/MainPortal/查詢，洽詢電話：02-2953-7868。

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