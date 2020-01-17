▲ 鶯歌「希望農場」找樂子，新北食農教育體驗正夯。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市為推廣有機農業及食農教育，首度與中華民國兒童課後照顧輔導協會於2月3日至7日，連續5日於鶯歌區「心希望農場」推出「新北小農－食全食美」食農教育推廣活動，17日記者會現場，邀請家長在寒假期間，帶著小朋友一同來農場體驗彩繪斗笠、找菜蟲、拔有機蔬菜，擔任一日小農夫。

農業局表示，新北市自2009年起輔導鶯歌區農會開辦「心希望農業示範推廣計畫」，吸引從農人力回流及活化農地再利用，至今已培訓農業技術人員約297位。透過租用閒置農地作為有機農業教育實習園區，除了專業技術培訓外，也與鄰近學校合作舉辦一日農夫體驗擴大推廣食農教育。

▲ 食農教育推廣活動，帶著小朋友一同來農場體驗彩繪斗笠、找菜蟲、拔有機蔬菜，擔任一日小農夫。

心希望農場2020年特別與中華民國兒童課後照顧輔導協會合作，在寒假期間舉辦5梯次食農教育體驗活動，每梯次開放100位名額，讓設籍新北市8～12歲的學齡孩童可以來到心希望農場，藉由設置大地遊戲的方式，包含彩繪斗笠、體驗收成農作物、認識農業器具、害蟲等，讓學童可以透過遊戲體驗的方式來體驗有機農業。

鶯歌區農會理事長黃照旭表示，學童近距離參與有機生產及收獲過程，能直接感受農民的辛勞，希望從下一代扎根、親近土地，推廣健康安全新農業。

▲ 食農教育推廣與鄰近學校合作舉辦一日農夫體驗擴大推廣食農教育。

中華民國兒童課後照顧輔導協會曾承逸創會理事長表示，過去台灣社會發生食安問題時，人們僅短暫的關注食物的問題，隨著時間過去而遺忘，因此為了讓學童從小認識食物、土地與人之間的關係，成了這次推出活動的主要契機。

農業局表示，新北市自2013年起實施營養午餐供應有機蔬菜計畫，並優先媒合轄內生產者供應，以消費帶動生產，如今有機理念已逐步受民眾肯定，另外我們也針對通過有機驗證的農友提供各項補助，降低農友生產成本及資金壓力，鼓勵有機生產，透過跨域將有機理念延伸至學齡孩童，讓學童能更加認識在地優質農業及農產品。

更多活動詳情可於「新北小農－食全食美」食農教育推廣活動網站查詢：

https://www.beclass.com/rid=23417f95e031d52ef423。

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