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亞太電跨界推出「智慧安全帽」　攜手新創打造智慧騎乘新體驗

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▲▼亞太電信與新創共同推出「智慧安全帽」。（圖／記者邱倢芯攝）

▲亞太電信與新創共同推出「智慧安全帽」。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

如果想要讓安全帽獲得行車紀錄、語音導航等功能，大多數的人僅能使用「後裝」的方式，來外掛取得功能；不過一向致力於打造智慧生活體驗的亞太電信今（17）日宣布，攜手新創公司JARVISH共同推出3款中高階智慧安全帽，搭配「壹網打勁」方案，月付 396 元起，即可輕鬆將萬元智慧安全帽帶回家，即日起於亞太電信全台實體門市正式開賣，提供消費者嶄新的智慧騎乘體驗。

亞太電信表示，近年積極透過異業合作，推出多元商品專案，讓消費者在申辦資費，享有電信業者提供的專案補貼款之餘，能擁有更多元的選擇，推動至今，非手機的商品綁約專案申辦量占所有專案的3成。

▼智慧安全帽可透過有線充電的方式獲取電力，在充飽電的情況下續航力約為5小時；目前也正在研發智慧安全帽專用的無線充電板。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼亞太電信與新創共同推出「智慧安全帽」。（圖／記者邱倢芯攝）

JARVISH表示，台灣為機車密度世界最高的國家，有高達1,500萬機車族，瞄準廣大市場與消費者需求，透過IoT、AI技術，整合軟硬體，打造機車安全帽連網平台，推出「智慧安全帽」裝置，機車族「動口不動手」就能聲控接電話、聽音樂、聽導航、直播沿途風景，讓騎乘變得更安全且智慧化，降低騎士低頭滑手機的危險，也不用再停車查看手機地圖、擔心漏接電話。

▼亞太電信與新創共同推出的智慧安全帽，內建的鏡頭除了可作為行車記錄器用，還可直播沿途風景。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼亞太電信與新創共同推出「智慧安全帽」。（圖／記者邱倢芯攝）

亞太電信即日起於全台實體門市開賣VINTAGE PLUS、JARVISH X、Angelo X一系列初、中、高階帽款，搭配「壹網打勁」方案，月付 396 元起，享上網吃到飽、網內互打免費、網外/市話最高送1,900分鐘，最高累積現省17,910元。以Angelo X帽款為例，建議售價19,900元，若搭配月租1,396元，綁約30期，專案價只要1,990元，現省17,910元，智慧安全帽輕鬆入手。

▼亞太電信 x JARVISH 智慧安全帽資費表。（圖／亞太電信提供）

▲▼亞太電信x JARVISH 智慧安全帽資費表。（圖／亞太電信提供）

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