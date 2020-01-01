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跨年夜上網數據暴增6成　電信業者統計：YouTube占近4成

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▲▼跨年。（圖／亞太電信提供）

▲亞太電信統計，跨年夜上網數據傳輸量相較去年成長6成以上。（圖／亞太電信提供）

記者邱倢芯／台北報導

正式邁入2020年，歷經昨(31)日跨年夜的狂歡，民眾上網使用量也跟著暴增。據亞太電信統計，跨年夜上網數據傳輸量相較去年成長6成以上。跨年夜上網使用尖峰時段則為31日22時至1日凌晨0時。

分析消費行為，由於社群、OTT數位匯流等平台崛起，民眾使用YouTube、Facebook、LINE、Instagram等軟體逐年增加，使用占比高達6成，其中Youtube比例高達近4成，亞太電信GtTV觀看新聞直播或電影、戲劇等的累積分鐘數較平常成長超過2成5。

亞太電信認為，主因應是近年「跨年宅經濟」發燒，有多數民眾選擇在家跨年，加上今年全台各區跨年活動多數在YouTube直播，轉播總觀看人次高達4百多萬人次，加上網紅勢力崛起，多數民眾會透過影音平台觀看自己所訂閱的網紅頻道，故近年上網傳輸數據持續攀升，使用社群影音平台互道祝福頻率也逐年增加。

亞太電信也進一步分析全台最夯的跨年晚會上網傳輸量使用，前3名分別為台北最HIGH新年城、嗨玩台中2020跨年狂歡夜、2020愛在桃園幸福美好，五月天、Super Junior、謝金燕等國際級天王天后魅力無法擋，引爆台北、台中及桃園民眾熱情參與。

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