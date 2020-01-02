2020迎新春　電信業者要直接送iPhone 11

▲電信業者推新春優惠。（圖／台灣之星提供）

記者邱倢芯／綜合報導

喜迎2020年，電信業者在新的一年開始就要推優惠；中華電信祭出「新春開運一路發」購機最高折5,688元、台灣大加價購再祭「加量又降價」、亞太電信換新機加碼送千元加菜金，最狂的是台灣之星搭配指定資費，iPhone 11就要直接送。

中華電信

中華電信今（2）日宣布推出「新春開運一路發」的購機優惠，針對熱銷機型iPhone XR、iPhone 7及iPhone 7 Plus，月繳999元以上，享購機折價1,688元，果粉喜愛的iPhone 7 32G，專案價0元（36個月租期）輕鬆入手。

安卓鐵粉月繳999元以上，同享精選Samsung、Sony、ASUS等多款手機折價1,688元，Samsung Galaxy S10及Note 10系列再享限時折扣4,000元，上述優惠併計相當於購機最高現折5,688元。

此外，日前推出的iPhone XS、iPhone XS Max限量優惠活動，中華電決定好評再延長，月繳999元、1,199元，享購機折價6,000元；月付1,399元以上，最高現折8,000元。

台灣大

台灣大則是即日起祭出「4G上網加價購－春節加量又降價」優惠，為期45天，不論是加購上網傳輸量、或是購買短期吃到飽的優惠，都可直接加碼升級，其中，30日吃到飽價格更從原本1,500元降到1,200元，平均一天只要40元，就可以上網吃到飽。

「4G上網加價購－春節加量又降價」優惠活動，從即日起至2月15日止，原加購費用維持不變，只要350元，上網傳輸量立即由3GB升級為4GB，讓您不必再擔心網速卡卡；同時，有短期上網吃到飽需求的用戶，若購買900元10日吃到飽方案，直接再送5天；若是購買1,500元30日吃到飽方案，直接降價300元，只要1,200元即可享有30天上網吃到飽，平均一天40元，方便非吃到飽用戶「用多少、買多少」。

▼台灣大4G 上網加價購方案。（圖／台灣大提供）

亞太電信

新的一年就是要換新機，且到亞太電還可以再獲得加菜金；消費者只要到亞太電申辦指定資費搭配指定款手機，享專案價優惠外，最高加碼再送2,000元全家禮物卡，四鏡頭與大電量的新款中階萬元智慧型手機OPPO A5 2020，月付796元起，即可0元帶回家，最高還可拿到2000元買菜金（全家禮物卡）。

此外，亞太也看準了國人旅遊風氣盛行，推出日租原號漫遊、隨插隨用的暢玩卡及WiFun網路分享器等多款國外漫遊上網優惠，日韓上網單日只要55元起。此外，凡亞太電信用戶，出國只要連上Wi-Fi，使用Wi-Fi通話計費比照國內費率，輕鬆省下高額國外漫遊上網及通話費用。

▼亞太新春優惠資費。（圖／亞太電信提供）

台灣之星

台灣之星也推出新春限時特惠，買手機、家電或潮流3C，享最高免費3年4G上網吃到飽，在農曆年前讓廣大消費者花小錢就能除舊佈新。

即日起至1/15，凡新申辦/攜碼申辦新春專案，月租388元起，綁約36個月，iPhone 11 128G、SAMSUNG Note10 Plus、Dyson V8Carbon FibreSV10E、SONY 50型聯網LED液晶電視或Panasonic 10人壓力IH電子鍋等通通免費帶回家，再享上網吃到飽，網內互打免費，網外/市話最高送900分鐘。

舉例來說，攜碼申辦新春專案，月租799元，搭配Dyson三合一涼暖空氣清淨機，綁約期間總月租費28,764元直接低於商品原價28,900元，相當於買商品倒賺136元，再享免費3年4G上網吃到飽，語音網內免費、網外/市話送300分鐘；綁約期滿後仍可享不限速終身上網吃到飽及前述語音優惠。

▼台灣之星新春專案資費表。（圖／台灣之星提供）