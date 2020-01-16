視察魚市菜市　盧秀燕：價格供貨穩定市民安心過好年

▲盧秀燕視察台中魚市場，對海鮮如數家珍，展現主婦力。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

農曆新年將至，台中市長盧秀燕16日清晨特別前往視察台中魚市場及果採批發市場，了解供銷狀況，也向攤商拜個早年，展現十足「主婦力」。盧秀燕表示，今年魚貨小幅上漲，蔬菜持平，市場價格及供貨都穩定，市民可安心好過年。

今天凌晨4點半，市長盧秀燕在農業局等相關局處代表陪同下，先後前往台中市魚市場及台中市果菜批發市場視察。盧秀燕先到魚市，走訪攤商，她也展現媽媽市長的長處，對海鮮如數家珍，包括原味香煎的白帶魚與肉鯽仔、適合三杯料理的魟魚、煮粥或乾炒都好吃的吻仔魚等。她也傳授「採買魚貨三要點」，第一看魚的眼睛亮不亮，第二摸魚的皮膚夠不夠光滑，第三則翻開魚腮看色澤是否鮮紅，藉次判斷魚貨是否新鮮，展現十足「主婦力」。

請繼續往下閱讀...

▲▼盧秀燕視察台中魚市場，了解供貨及價格。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，年關將近，市府關心魚貨數量是否足夠、價錢是否平穩、品質是否優良，今年價格魚貨行情受年節影響雖有小幅上漲，但仍在合理價格範圍內。以代表昌盛、昌隆的白鯧魚為例，冷凍白鯧魚，近一週平均價格每公斤約750元，「現撈」大尾每公斤約1300元，價格與去年相較略為下跌。

盧秀燕視察時，也遇到正在台中魚市場參訪實習拍賣的台中教育大學同學，盧市長關心同學們的學習情形，同時邀請共用早餐，鼓勵他們勤勉學習，展現親和力。

台中魚市場表示，當週平均日交易量約75噸、平均價格每公斤約150元，與去年春節平均價格持平；過年常用的白鯧魚，因目前有貨主從韓國及印度進口冷凍白鯧魚，且提倡使用金昌魚（每公斤約180元左右）替代白鯧魚，與去年相較貨源尚屬充裕。

虱目魚價格每公斤均價在75元左右，交易量每日約4公噸上下；吳郭魚今年行情每公斤約60元，與去年每公斤60元相較持平，到貨量每日約8公噸左右，供應量平穩。

▲▼盧秀燕接著到台中果菜批發市場了解供貨及價格，盼民眾安心過好年。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕接著前往台中果菜批發市場視察，台中果菜市場表示，春節水果供應量每日平均約為400餘噸，平均交易價格每公斤約47至52元間。蔬菜因氣候穩定，供應量充足，每日平均交易量約在150餘噸，平均交易價格每公斤落在16-19元間。

農業局表示，市府會在春節前後至各批發市場了解供貨情形，並請市場積極查察價格，避免人為操縱價格，各批發市場也靈活調配供應量；年節將近，除了穩定魚貨及蔬果價格外，肉品市場亦加強調配豬源，近日來台中肉品市場每日拍賣頭數約2200餘頭、大安肉品市場約1400餘頭，交易價格每公斤約63元。

韓妞激推、IG討論爆款

【更多新聞】

►台中立委／楊瓊瓔挾行政資源 洪慈庸敗選自承努力不足

►贏在終點才是贏！眷村媽：你穿綠色的也敢進來喔...莊競程衝破鐵藍勝出

►菲律賓女移工長超正 已婚男主管強載摩鐵「讓我看看你奶奶」