超緊張！陳柏惟打電話給顏寬恒「喂，格嗎」　標哥接電話並回：我是董事長！

▲顏清標日前接到陳柏惟打來的電話。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台灣基進發言人陳柏惟空降台中挑戰政治世家顏寬恒，結果一戰成名扳倒實力雄厚的顏家班，順利當選立委，陳日前接受媒體訪問時透露，有次他打電話要找顏寬恒，電話通了，叫了聲「喂、是格嗎」，不料對方竟回說「我是董事長」，陳當場不但尷尬又緊張，深怕惹標哥生氣，不過，認識顏清標的人都知道，顏董並不會介意這小事。

▲陳柏惟透露日前誤打給顏清標的小秘密。（圖／陳柏惟臉書）

陳柏惟選前常製造不少話題，包括「放顏寬恒自由」、「在夜市擁抱顏寬恒」等都成功引起社會上熱烈討論，讓陳的人氣迅速飆高，種種看似刺激顏家的言論，讓外界認為陳柏惟是個敢衝無畏的人，結果他自己透露選前一段小秘密，原來他遇上標哥還是會緊張的。

陳柏惟回憶說，黑鷹直升機失事後，所有總統候選人都暫停造勢活動，但是當晚是立委公辦政見發表會，該不該停辦呢？他透過蔡其昌副院長的秘書問到顏寬恒的手機，馬上打給顏寬恒，電話一接通，他就叫「喂～格嗎」，不料電話那頭卻沉默不語，後來他再問「這是寬恒委員的電話嗎？」對方回說：「不是，我是董事長」，陳柏惟心想，「我竟然是打到顏清標董事長的電話。」

媒體都很好奇接下來的沈默幾秒鐘，陳柏惟說，「我就很緊張，就跟他說，不好意思，可以給我寬恒葛格的電話嗎。」後來順利拿到電話，也連繫上顏寬恒，回想這段小秘密，陳說「真的有點緊張」。

不過認識顏清標的人都知道，標哥做人海派，不會因為一通電話而放在心上，甚至都沒有聽他提起過這事，即使陳柏惟日後上門請教地方事務，相信身為長輩的「標哥」也會樂意幫助後輩。

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