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上海現場／選前夜反悔「不投票真的不行」　台商兩段票也要回家

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▲▼虹橋機場,返鄉投票。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海虹橋機場值機民眾。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

距離大選倒數不到24小時，大陸北京、上海、廣東、福建等地台商、台青聚集處持續湧現返鄉人潮，受選前氣氛激勵，更有不少人是臨時才決定買機票返台，選擇較便宜的「兩段票」。有上海台商直呼「不回去投票真的不行」，表示這次身邊有8、9成以上的台灣朋友，都會回台投票。

根據過往統計，每次大選大陸台商、台胞返鄉投票人次在10多萬人左右，而據藍營於造勢活動中喊出的統計數據，今年人數將達到25到30萬。以上海來說，地方台協預估就有超過5萬人。

▲▼虹橋機場,返鄉投票。（圖／記者陳政錄攝）

▲來不及買直航航班的民眾，有人選擇先到其他地方轉機後再回台。（圖／記者陳政錄攝）

由於本次返鄉投票較為踴躍，時間又鄰近春節，台灣航空公司華航、長榮均在上海以「專案加班機」方式，在10日加開返台航班因應，陸籍航空公司則在大陸全國台企聯爭取下，提供大陸台商、台灣民眾單趟優惠往返套票或綁定2020年春節的兩次往返套票。

值得注意的是，《ETtoday新聞雲》記者今日前往上海虹橋機場時，有正準備登機的台商分享，不論是反滲透法通過的危機感，或是近期台灣藍綠對決越演越烈，有很多原本不想多花錢返鄉投票的人，在這一個月內都改變了主意，認為「不回去投票真的不行」。

他說，自己的朋友就是今天一早才決定要回台灣投票，但因為直航票價太高、機位不足，選擇先飛到福州轉機，來回約3,600元人民幣左右，估算可以在中午前抵達台灣，下午四點前回到南部老家，順利參與投票。

也有不願表達身分的台青私下透露，自己是隔海看了幾次選前辯論、和雙方候選人的發言後，越來越覺得自己當初「返鄉投票的決定是正確的」，擔憂如果再不回去投票，「台灣的未來會變得很可怕。」所以他選擇周五請假一天，周六投完票後隔日就回到上海的工作崗位。

據了解，正常時間上海往返台灣機票經濟艙價格在1萬到1萬5,000元新台幣左右，陸籍航空公司普遍較便宜、台籍航空公司則較高。到了選前之夜，台籍航空公司往返票價攀升到約6,000元人民幣，換算約合新台幣2萬6千元左右，較過往春節期間約4到5,000元人民幣的往返票價更高。

為紓解運力，有昨日從上海浦東機場返鄉的台商就表示，他搭乘的吉祥航空，特別將機型從737換到787，讓座位數增加一倍。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼北京台青清晨搭機返鄉。（圖／台青鄭博宇提供）

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